Укр

"Полярный экспресс": в Днепре водитель маршрутки установил в салоне живую елку, а сам переоделся в Деда Мороза (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Водитель автобуса создает для пассажиров новогоднее настроение Новость обновлена 30 декабря 2021, 10:38
Водитель автобуса создает для пассажиров новогоднее настроение

Больше всего рады таким новогодним поездкам дети

В Днепре появилась новогодняя маршрутка: в салоне все украшено дождиком и гирляндами, а водитель, рядом с которым стоит настоящая живая елка, одет в костюм Деда Мороза.

Как сообщает "Видкритий", новогоднее настроение для пассажиров водитель 136-й маршрутки таким образом поднимает уже пятый год. Особенно довольными остаются дети, которые кроме сказочного путешествия получают от мужчины еще и конфеты.

По словам самого водителя, одевать новогоднюю одежду и украшать маршрутку для него уже стало приятной привычкой. Делает он это исключительно для поднятия настроения и создания праздника для пассажиров.

Днепровская новогодняя маршрутка радует пассажиров своим внешним видом
Днепровская новогодняя маршрутка радует пассажиров своим внешним видом

Между тем, пользователи соцсети под публикацией в Telegram-канале "Х**вый Днепр" такую инициативу водителя поддерживают и мужчину хвалят, мол, сразу видно, что человек очень любит свою работу.

Кое-кто саркастически шутит, что теперь наконец-то стало понятно, за что жители города вынуждены платить по 10 гривен за проезд в общественном транспорте.

Реакция пользователей мочи на новогоднюю елку
Реакция пользователей мочи на новогоднюю елку

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре водители устроили "новогодний дрифт" вблизи городского совета, в результате чего на проезжей части образовалась пробка. Автопробег удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения, в итоге видео события сразу попало в сеть.

Теги:
#Маршрутка #Украшения #Елка #Новый год
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