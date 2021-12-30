"Полярный экспресс": в Днепре водитель маршрутки установил в салоне живую елку, а сам переоделся в Деда Мороза (фото)

Больше всего рады таким новогодним поездкам дети

В Днепре появилась новогодняя маршрутка: в салоне все украшено дождиком и гирляндами, а водитель, рядом с которым стоит настоящая живая елка, одет в костюм Деда Мороза.

Как сообщает "Видкритий", новогоднее настроение для пассажиров водитель 136-й маршрутки таким образом поднимает уже пятый год. Особенно довольными остаются дети, которые кроме сказочного путешествия получают от мужчины еще и конфеты.

По словам самого водителя, одевать новогоднюю одежду и украшать маршрутку для него уже стало приятной привычкой. Делает он это исключительно для поднятия настроения и создания праздника для пассажиров.

Днепровская новогодняя маршрутка радует пассажиров своим внешним видом

Между тем, пользователи соцсети под публикацией в Telegram-канале "Х**вый Днепр" такую инициативу водителя поддерживают и мужчину хвалят, мол, сразу видно, что человек очень любит свою работу.

Кое-кто саркастически шутит, что теперь наконец-то стало понятно, за что жители города вынуждены платить по 10 гривен за проезд в общественном транспорте.

Реакция пользователей мочи на новогоднюю елку

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре водители устроили "новогодний дрифт" вблизи городского совета, в результате чего на проезжей части образовалась пробка. Автопробег удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения, в итоге видео события сразу попало в сеть.