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"Полярний експрес": у Дніпрі водій маршрутки встановив у салоні живу ялинку, а сам переодягся у Діда Мороза (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Водій маршрутного створює для пасажирів новорічний настрій Новина оновлена 30 грудня 2021, 10:38
Водій маршрутного створює для пасажирів новорічний настрій

Найбільше радіють від таких новорічних поїздок діти

У Дніпрі з'явилася новорічна маршрутка: у салоні все прикрашене дощиком та гірляндами, а водій, поруч з яким стоїть справжня жива ялинка, одягнутий у костюм Діда Мороза.

Як повідомляє "Відкритий", новорічний настрій для пасажирів керманич 136-ї маршрутки підіймає вже п'ятий рік. Особливо задоволеними залишаються діти, які окрім казкової подорожі отримують від чоловіка ще й цукерки.

За словами самого водія, вдягати новорічне вбрання та прикрашати маршрутку для нього вже стало приємною звичкою. Робить він це виключно для підняття настрою та створення відчуття свята для пасажирів.

Дніпровська новорічна маршрутка радує пасажирів своїм зовнішнім виглядом
Дніпровська новорічна маршрутка радує пасажирів своїм зовнішнім виглядом

Тим часом користувачі соцмережі під дописом у Telegram-каналі "Х**вый Днепр" таку ініціативу водія підтримують і чоловіка хвалять, мовляв, одразу видно, що людина дуже любить свою роботу.

Дехто саркастично жартує, що тепер нарешті стало зрозуміло, за що жителі міста вимушені платити по 10 гривень за проїзд у громадському транспорті.

Реакція користувачів мрежі на новорічну ялинку
Реакція користувачів мрежі на новорічну ялинку

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі водії влаштували "новорічний дрифт" поблизу міської ради, в результаті чого на проїзній частині утворився затор. Автопробіг вдалося зафіксувати камерам відеоспостереження, тож відео події одразу потрапило в мережу.

Теги:
#Маршрутка #Прикраси #Ялинка #Новий рік
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