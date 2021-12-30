Новорічний автопробіг у Дніпрі: водії дрифтували біля міськради та створили затор (відео)

Водії "нарізали" кола на дорозі прямо посеред колони автомобілів.

У Дніпрі, який напередодні замело снігом і місто стало в багатокілометрових заторах, автолюбителі провели автопробіг, присвячений Новому року.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Проїздку зняли кілька камер у центрі міста на проспекті Дмитра Яворницького. Машини їхали з елементами дрифту, відчиненими дверима, прапорами, прикрашені різнобарвними гірляндами та мішурою.

Новорічний автопробіг у Дніпрі

У мережі думки користувачів про таке дійство відрізняються. Частина зазначили, що видовище було яскравим і водії дрифтуючи допомагали комунальним службам укочувати сніг. Інші висловили претензії, що через проїзд автоколони, яка стартувала о 22:00, змушені були стояти в пробках.

Учасники пробігу у коментарях наголошують, що намагалися створити людям настрій.

У відповідь їм нагадали, що стартував пробіг вночі, проходив неподалік житлових будинків і був досить галасливим.

Викликали водії і появу мемів.

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