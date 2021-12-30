Новорічний автопробіг у Дніпрі: водії дрифтували біля міськради та створили затор (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 69
Водії "нарізали" кола на дорозі прямо посеред колони автомобілів.
У Дніпрі, який напередодні замело снігом і місто стало в багатокілометрових заторах, автолюбителі провели автопробіг, присвячений Новому року.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Проїздку зняли кілька камер у центрі міста на проспекті Дмитра Яворницького. Машини їхали з елементами дрифту, відчиненими дверима, прапорами, прикрашені різнобарвними гірляндами та мішурою.
У мережі думки користувачів про таке дійство відрізняються. Частина зазначили, що видовище було яскравим і водії дрифтуючи допомагали комунальним службам укочувати сніг. Інші висловили претензії, що через проїзд автоколони, яка стартувала о 22:00, змушені були стояти в пробках.
Учасники пробігу у коментарях наголошують, що намагалися створити людям настрій.
У відповідь їм нагадали, що стартував пробіг вночі, проходив неподалік житлових будинків і був досить галасливим.
Викликали водії і появу мемів.
Раніше "Телеграф" писав про українську модель з Харкова, яка відзначилася їздою тротуаром. Дівчина вирішила похвалитися вчинком у соцмережах.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-