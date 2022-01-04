В Днепропетровской области ракета фейерверка прилетела в квартиру: фото последствий

В доме чудом не возник пожар

В Днепропетровской области во время новогодней ночи с 31 декабря на 1 января в одну из квартир пятиэтажного дома залетел фейерверк.

Как сообщают на странице местного паблика "Типовый Марганец" в соцсети, инцидент произошел в многоэтажном доме на 10-м квартале в городе Марганец.

Карта города с пометкой, где произошло событие

Согласно имеющейся информации, пусковую ракету от фейерверка в своей квартире обнаружили меcтные жители. По словам владельцев квартиры, предмет они нашли уже через несколько дней после празднования Нового года, ведь отмечали его за городом, на даче у друзей.

Уцелевшая деталь фейерверка, который нашли владельцы квартиры

В новогоднюю ночь ракета от салюта разбила стеклопакет на закрытом окне и попала в стену над телевизором. После удара она упала на ламинат, но, к счастью, он не загорелся.

Пробитый в результате удара слопакет

Фейерверк повредил отделку стен и чудом не вызвал пожар

Также в результате инцидента в квартире поврежден ламинат

Хозяева квартиры отмечают, что если бы заряд попал чуть левее, на диван, пожар был бы неизбежен и в Новом году семья осталась бы без жилья.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине зарегистрировали петицию, в которой автор обращается к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой категорически запретить использование и продажу пиротехники на территории страны, мотивируя это тем, что ущерба от минутной забавы обычно гораздо больше, чем радости.