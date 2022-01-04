На Дніпропетровщині ракета феєрверку прилетіла до квартири: фото наслідків

У помешканні дивом не виникла пожежа

У місті Дніпропетровської області під час новорічної ночі з 31 грудня на 1 січня до однієї з квартир п'ятиповерхового будинку залетів феєрверк.

Як повідомляють на сторінці місцевого пабліка "Типовий Марганець" у соцмережі, інцидент трапився у багатоповерховому будинку на 10-му кварталі у місті Марганець.

Карта міста з поміткою, де сталася подія

Згідно з наявною інформацією, пускову ракету від феєрверка у своїй квартирі виявили жителі міста. За словами власників помешкання, предмет вони знайшли вже за кілька днів після святкування Нового року, адже на свято поїхали за місто, на дачу до друзів.

Вціліла деталь феєрверку, який знайшли власники квартири

У новорічну ніч ракета від салюту розбила склопакет на закритому вікні та влучила в стіну над телевізором. Після удару вона впала на ламінат, але на щастя він не загорівся.

Пробитий в результаті удару слопакет

Феєрверк пошкодив оздоблення стін та дивом не спричинив пожежу

Також в результаті інциденту в квартирі пошкоджено ламінат

Господарі квартири зазначають, що якби заряд потрапив трохи лівіше, на диван, пожежа була б неминуча і в Новому році родина залишилася б без житла.

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