На Дніпропетровщині ракета феєрверку прилетіла до квартири: фото наслідків
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У помешканні дивом не виникла пожежа
У місті Дніпропетровської області під час новорічної ночі з 31 грудня на 1 січня до однієї з квартир п'ятиповерхового будинку залетів феєрверк.
Як повідомляють на сторінці місцевого пабліка "Типовий Марганець" у соцмережі, інцидент трапився у багатоповерховому будинку на 10-му кварталі у місті Марганець.
Згідно з наявною інформацією, пускову ракету від феєрверка у своїй квартирі виявили жителі міста. За словами власників помешкання, предмет вони знайшли вже за кілька днів після святкування Нового року, адже на свято поїхали за місто, на дачу до друзів.
У новорічну ніч ракета від салюту розбила склопакет на закритому вікні та влучила в стіну над телевізором. Після удару вона впала на ламінат, але на щастя він не загорівся.
Господарі квартири зазначають, що якби заряд потрапив трохи лівіше, на диван, пожежа була б неминуча і в Новому році родина залишилася б без житла.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зареєстрували петицію, в якій авторка звертається до гаранта Володимира Зеленського з проханням категорично заборонити використання та продаж піротехніки на території країни, мотивуючи це тим, що шкоди від кількахвилинної забави зазвичай набагато більше, аніж радості.
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