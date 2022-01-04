Рус

На Дніпропетровщині ракета феєрверку прилетіла до квартири: фото наслідків

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
198
Феєрверк ледь не став причиною загоряння в багатоповерхівці Новина оновлена 04 січня 2022, 10:38
Феєрверк ледь не став причиною загоряння в багатоповерхівці

У помешканні дивом не виникла пожежа

У місті Дніпропетровської області під час новорічної ночі з 31 грудня на 1 січня до однієї з квартир п'ятиповерхового будинку залетів феєрверк.

Як повідомляють на сторінці місцевого пабліка "Типовий Марганець" у соцмережі, інцидент трапився у багатоповерховому будинку на 10-му кварталі у місті Марганець.

Карта міста з поміткою, де сталася подія
Карта міста з поміткою, де сталася подія

Згідно з наявною інформацією, пускову ракету від феєрверка у своїй квартирі виявили жителі міста. За словами власників помешкання, предмет вони знайшли вже за кілька днів після святкування Нового року, адже на свято поїхали за місто, на дачу до друзів.

Вціліла деталь феєрверку, який знайшли власники квартири
Вціліла деталь феєрверку, який знайшли власники квартири

У новорічну ніч ракета від салюту розбила склопакет на закритому вікні та влучила в стіну над телевізором. Після удару вона впала на ламінат, але на щастя він не загорівся.

Пробитий в результаті удару слопакет
Пробитий в результаті удару слопакет
Феєрверк пошкодив оздоблення стін та дивом не спричинив пожежу
Феєрверк пошкодив оздоблення стін та дивом не спричинив пожежу
Також в результаті інциденту в квартирі пошкоджено ламінат
Також в результаті інциденту в квартирі пошкоджено ламінат

Господарі квартири зазначають, що якби заряд потрапив трохи лівіше, на диван, пожежа була б неминуча і в Новому році родина залишилася б без житла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зареєстрували петицію, в якій авторка звертається до гаранта Володимира Зеленського з проханням категорично заборонити використання та продаж піротехніки на території країни, мотивуючи це тим, що шкоди від кількахвилинної забави зазвичай набагато більше, аніж радості.

Теги:
#Феєрверк #Марганець #Дніпропетровщина #Салют
Назву нового вірусу склали із двох слів: "грип" та "корона"
Суспільство
По світу поширюється новий вірус "Флурона": відомі тяжкість хвороби та симптоми
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Назву нового вірусу склали із двох слів: "грип" та "корона"
По світу поширюється новий вірус "Флурона": відомі тяжкість хвороби та симптоми
Дата публікації
Категорія
Рінат Ахметов за рік збільшив статки на 55%
Ахметов за рік серйозно розбагатів: його статки досягли майже 25% бюджету України
Дата публікації
Категорія
Числом 2022 року стала шістка
Прогноз на 2022 рік: що віщує Чорний Тигр відповідно до вашої дати народження
Дата публікації
Категорія
Як виявилося, деякі люди прийшли на зйомку не на запрошення, а через наказ
Українці з гнівом накинулися на Героя України, який засвітився на новорічному привітанні Зеленського: думки у мережі розділилися
Дата публікації
Категорія
Курс валют на 4 січня 2022 року
Що відбувається з доларом після Нового року: курс валют на 4 січня