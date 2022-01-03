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Більше шкоди, ніж радості: українці просять офіційно заборонити святкові петарди та феєрверки

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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В Україні хочуть заборонити використання феєрверків Новина оновлена 03 січня 2022, 10:50
В Україні хочуть заборонити використання феєрверків

Для подальшого розгляду звернення до президента має набрати 25 тисяч голосів

В Україні зареєстрували петицію щодо заборони використання піротехнічних засобів типу салютів і петард, а також закликали закрити усі магазини, які продають відповідну продукцію та ввести суворі штрафи за порушення.

Звернення, автором якого виступила Плиска Анастасія Михайлівна, з'явилось на офіційному сайті електронних петицій 28 грудня 2021 року і вже встигло зібрати понад 1700 голосів "за".

У тексті ініціаторка закликає уряд заборонити використання різноманітних піротехнічних засобів — феєрверків та петард під час свят, адже наслідки таких розваг досить часто закінчуються трагедіями.

За словами жінки, доволі розповсюдженим явищем у новорічні свята є травми, які отримують самі "підривники". Окрім позитивного настрою люди залишаються з вибитими очима та скаліченими руками.

Важко переносять такі святкування й домашні тварини: собаки часто лякаються і тікають від голосних вибухів якомога далі, наражаючись на смертельну небезпеку поблизу проїзних частин та під час зустрічі з вуличними мешканцями. Також від серцевих нападів помирає велика кількість переляканих птахів.

Авторка петиції наголошує, що кількахвилинне задоволення однієї люди не варте таких трагічних наслідків і закликає уряд ввести категоричну заборону на ввіз і використання піротехніки на території України, а також закриття профільних магазинів, які займаються її продажем. У разі невиконання, у зверненні пропонується введення штрафів в сумі 15 тисяч гривень.

Відзначимо, що до завершення збору підписів на підтримку петиції залишилося 85 днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зареєстрували петицію щодо військового обліку чоловіків. Автори звернення закликають уряд не ділити українців за статевими ознаками і наголошують на тому, що ставати на облік повинні не лише жителі країни чоловічої статі.

Теги:
#Україна #Заборона #Феєрверк #Петиція #Петарди
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