Больше вреда, чем радости: украинцы просят официально запретить праздничные петарды и фейерверки

Для дальнейшего рассмотрения обращения к президенту должно набрать 25 тысяч голосов

В Украине зарегистрировали петицию по запрету использования пиротехнических средств типа салютов и петард, а также призвали закрыть все магазины, которые продают соответствующую продукцию и ввести строгие штрафы за нарушение.

Обращение, автором которого выступила Плиска Анастасия Михайловна, появилось на официальном сайте электронных петиций 28 декабря 2021 года и уже успело собрать более 1700 голосов "за".

В тексте инициатор призывает правительство запретить использование разнообразных пиротехнических средств — фейерверков и петард во время праздников, ведь последствия таких развлечений довольно бывают трагическими.

По словам женщины, довольно распространенным явлением в новогодние праздники во время использования салютов становятся травмы, которые получают сами "подрывники". Кроме положительного настроения, люди остаются с выбитыми глазами и искалеченными руками.

Трудно переносят такие празднества и домашние животные: собаки часто пугаются и убегают от громких взрывов как можно дальше, подвергаясь смертельной опасности вблизи проезжих частей и во время встречи с уличными жителями. Также от сердечных приступов умирает большое количество испуганных птиц.

Автор петиции отмечает, что минутное удовлетворение одного человека не стоит таких трагических последствий и призывает правительство ввести категорический запрет на ввоз и использование пиротехники на территории Украины, а также закрытие профильных магазинов, занимающихся ее продажей. В случае невыполнения в обращении предлагается введение штрафов в сумме 15 тысяч гривен.

Отметим, что до завершения сбора подписей в поддержку петиции осталось 85 дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине зарегистрировали петицию по военному учету мужчин. Авторы обращения призывают правительство не делить украинцев по половым признакам и подчеркивают, что становиться на учет должны не только жители страны мужского пола.