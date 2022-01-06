Укр

В Днепре через вентиляцию в квартиру пробралась летучая мышь: подробности и фото

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Летучая мышь случайно попала в жилую квартиру в Днепре
Летучая мышь случайно попала в жилую квартиру в Днепре

Животное не на шутку напугало жителей квартиры

Во вторник, 4 января, в одну из днепропетровских квартир случайно попала летучая мышь: она выпала из вентиляционного отверстия, расположенного в ванной комнате. Обнаружив удивительную находку в собственном доме, хозяева сразу позвонили на спецлинию "101".

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел около 23:30 в многоэтажном доме, расположенном на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе города.

Скриншот карты с меткой, где произошел инцидент
Скриншот карты с меткой, где произошел инцидент

По указанному адресу оперативно прибыли специалисты аварийно-спасательной части ГСЧС в составе четырех человек. Осмотрев ванную комнату, они обнаружили в углу напуганное дикое животное, которое, скорее всего, выпало из вентиляционного отверстия, расположенного в ванной комнате квартиры.

Летучая мышь, которую нашли в одной из квартир в Днепре
Летучая мышь, которую нашли в одной из квартир в Днепре
Дикое животное попало в дом через вентиляционное отверстие
Дикое животное попало в дом через вентиляционное отверстие

Спасатели поймали летучую мышь и выпустили ее на свободу за пределами населенного пункта.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из улиц Днепра из магазина "АТБ" рекламная конструкция упала прямо на шедшего по тротуару пешехода. Вывеска, внезапно снесшаяся порывом ветра, ударила мужчину в голову. К счастью, обошлось без серьезной травмы.

Теги:
#Днепр #Квартира #ДСНС #Летучая мышь
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