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У Дніпрі через вентиляцію у квартиру пробрався кажан: подробиці та фото

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Кажан випадково потрапив до житлової квартири у Дніпрі
Кажан випадково потрапив до житлової квартири у Дніпрі

Тварина не на жарт налякала жителів квартири

У вівторок, 4 січня, до однієї з дніпропетровських квартир випадково потрапив кажан: він випав з вентиляційного отвору, розташованого у ванній кімнаті. Виявивши дивну знахідку у власному помешканні, господарі одразу подзвонили на спецлінію "101".

Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, інцидент трапився близько 23:30 у багатоповерховому будинку, розташованому на проспекті Дмитра Яворницького, що у Соборному районі міста.

Скріншот карти з позначкою, де стався інцидент
Скріншот карти з позначкою, де стався інцидент

За вказаною адресою оперативно прибули фахівці аварійно-рятувальної частини ДСНС у складі чотирьох осіб. Оглянувши ванну кімнату, вони виявили у кутку налякану дику тварину, яка, скоріше за все, випала з вентиляційного отвору, розташованого у ванній кімнаті квартири.

Кажан, якого знайшли в одній з квартир у Дніпрі
Кажан, якого знайшли в одній з квартир у Дніпрі
Дика тварина потрапила до помешкання через вентиляційний отвір
Дика тварина потрапила до помешкання через вентиляційний отвір

Рятувальники зловили кажана і випустили його на волю за межами населеного пункту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з вулиць Дніпра з магазину "АТБ" рекламна конструкція впала прямо на пішохода, який йшов тротуаром. Вивіска, яку раптово знесло поривом вітру, вдарила чоловіка в голову. На щастя, обійшлося без серйозної травми.

Теги:
#Дніпро #Квартира #ДСНС #Кажан
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