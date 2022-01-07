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Четырехлетний малыш погиб из-за кастрюли с кипятком: подробности ЧП на Днепропетровщине

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Кипяток приводит к ожогам и летальным случаям Новость обновлена 07 января 2022, 16:14
Кипяток приводит к ожогам и летальным случаям

Мальчик умер спустя день после того, как споткнулся о 6-литровую кастрюлю с кипятком

В Днепропетровской области в селе Заря Васильковского района 4-летний мальчик вылил на себя огромную кастрюлю с кипятком, в результате чего скончался.

Как сообщает местное СМИ "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, трагедия случилась 5 января. По неосторожности ребенок споткнулся о 6-литровую кастрюлю с кипятком, которая стояла на полу. Малыш сильно обжег ноги, но лечить его по неизвестной причине решили дома. Спустя день мальчик умер.

Сведения о случившемся внесли в Единый реестр досудебных расследований с пометкой о несчастном случае. На данный момент не сообщается, обращались ли родные ребенка к медикам после случившегося и по какой причине его не госпитализировали. Продолжается расследование.

Село, где случилась трагедия
Село, где случилась трагедия

Напомним, что 6 января в той же Днепропетровской области — в Кривом Роге — произошло аналогичное ЧП. Годовалый малыш, которого мама оставила без присмотра буквально на секунду, потянулся к чайнику и опрокинул его на себя — внутри был кипяток. С ожогами второй и первой степени малыша увезла скорая. На момент выхода новости он вместе с мамой находится в больнице.

Теги:
#Дети #Днепропетровская область #Кипяток #Кастрюля
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