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Чотирирічний малюк загинув через каструлю з окропом: подробиці НП на Дніпропетровщині

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Окріп приводить до опіків і летальних випадків. Новина оновлена 07 січня 2022, 16:14
Окріп приводить до опіків і летальних випадків.

Хлопчик помер через день після того, як спіткнувся об 6-літрову каструлю з окропом

На Дніпропетровщині в селі Зоря Васильківського району 4-річний хлопчик вилив на себе величезну каструлю з окропом, внаслідок чого помер.

Як повідомляє місцеве ЗМІ "Інформатор" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, трагедія сталася 5 січня. По необережності дитина спіткнулася об 6-літрову каструлю з окропом, що стояла на підлозі. Малюк сильно обпік ноги, але лікувати його з невідомої причини вирішили вдома. Через день хлопчик помер.

Відомості про те, що сталося, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою про нещасний випадок. На даний момент не повідомляється, чи зверталися рідні дитини до медиків після того, що сталося, і чому його не госпіталізували. Продовжується розслідування.

Село, де сталася трагедія
Село, де сталася трагедія

Нагадаємо, що 6 січня у тій же Дніпропетровській області – у Кривому Розі – сталася аналогічна НП. Однорічний малюк, якого мама залишила без нагляду буквально на секунду, потягнувся до чайника і перекинув його на себе — усередині був окріп. З опіками другого та першого ступеня малюка відвезла швидка. На момент виходу новини він разом із мамою перебуває у лікарні.

Теги:
#Діти #Дніпропетровська область #Окріп #Каструля
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