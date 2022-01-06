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Однорічне маля перекинуло на себе чайник з окропом: подробиці НП у Кривому Розі

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Мама малюка відволіклася всього на секунду, але він встиг перекинути чайник на себе. Новина оновлена 06 січня 2022, 15:25
Мама малюка відволіклася всього на секунду, але він встиг перекинути чайник на себе.

Дитина отримала опіки різного ступеня тяжкості: найбільше постраждали шкіра стегна та плеча

Напередодні Різдва, 6 січня, на півночі Кривого Рогу в Тернівському районі (дивись на карті нижче) в одній із квартир трапилася НП. Однорічне маля перекинуло на себе чайник з окропом.

Як повідомляє місцеве ЗМІ "Перший міський", нещасний випадок стався близько 10:00 ранку на вул. Повзунова. Відомо, що хлопчик, якому всього рік, будучи на кухні, потягнувся за чайником, який щойно закипів, і перекинув окріп на себе. Мама малюка не залишала його, проте відволіклася всього на секунду — на жаль, цього виявилося достатньо.

Медики швидкої екстрено доставили дитину до міської лікарні №8. Згідно з попередньою інформацією, місцеві хірурги діагностували у однорічного потерпілого опіки першого та другого ступеня: найбільше вражена шкіра стегна та плеча. Найближчими днями малюк буде у лікарні у супроводі мами.

НП сталася у квартирі на Ползунова у Кривому Розі
НП сталася у квартирі на Ползунова у Кривому Розі

Нагадаємо, на Харківщині поблизу сіл Іванівка та Волохів Яр у ДТП загинула шестимісячна дівчинка. Вона не була пристебнута, в авто не було спеціального дитячого крісла, і вона була на задньому сидінні авто одна.

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#Діти #Кривий Ріг #Окріп #Чайник
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