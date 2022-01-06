Укр

Годовалый малыш опрокинул на себя чайник с кипятком: подробности ЧП в Кривом Роге

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Мама малыша отвлеклась всего на секунду, но он успел опрокинуть чайник на себя... Новость обновлена 06 января 2022, 15:25
Мама малыша отвлеклась всего на секунду, но он успел опрокинуть чайник на себя...

Ребенок получил ожоги различной степени тяжести: больше всего пострадали кожа бедра и плеча

Накануне Рождества, 6 января, на севере Кривого Рога в Терновском районе (смотри на карте ниже) в одной из квартир случилось ЧП. Годовалый малыш опрокинул на себя чайник с кипятком.

Как сообщает местное СМИ "Первый городской", несчастный случай произошел около 10:00 утра на ул. Ползунова. Известно, что мальчик, которому всего год, будучи на кухне, потянулся за только что вскипевшим чайником и опрокинул кипяток на себя. Мама малыша не оставляла его, однако отвлеклась всего на секунду — увы, этого оказалось достаточно.

Медики скорой экстренно доставили ребенка в городскую больницу №8. Согласно предварительной информации, местные хирурги диагностировали у годовалого пострадавшего ожоги первой и второй степени: больше всего поражена кожа бедра и плеча. В ближайшие дни малыш будет в больнице в сопровождении мамы.

ЧП случилось в квартире на Ползунова в Кривом Роге
ЧП случилось в квартире на Ползунова в Кривом Роге

Напомним, на Харьковщине близ сел Ивановка и Волохов Яр в ДТП погибла шестимесячная девочка. Она не была пристегнута, в авто не было специального детского кресла, и она находилась на заднем сидении авто одна.

Теги:
#Дети #Кривой Рог #Кипяток #Чайник
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