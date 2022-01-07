Укр

Голову обглодали собаки: в Днепре нашли изуродованный труп женщины (18+)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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По предварительной версии погибшая может быть местной бездомной Новость обновлена 07 января 2022, 18:01
По предварительной версии погибшая может быть местной бездомной

Обстоятельства смерти выясняет полиция

В пятницу, 7 января, на одной из улиц города Днепра случайно нашли изуродованный труп женщины.

Как сообщает Telegram-канал "Труха Днепр", тело неизвестной было обнаружено на улице Батумской, недалеко от теплотрассы, которая пролегает вблизи Днепропетровской шестой городской клинической больницы.

Карта с пометкой места, где обнаружили труп
Карта с пометкой места, где обнаружили труп

Согласно предварительной информации, кожа на голове погибшей, была полностью разорвана, скорее всего, бездыханным телом женщины решили полакомиться уличные животные.

В настоящее время представители правоохранительных органов пытаются установить анкетные данные указанного лица, а также выяснить факты и обстоятельства, в результате которых наступила смерть местной жительницы.

Предварительно женщина была бездомной и проживала на теплотрассе, где біл найден ее труп.

Также отметим, что в сети появилось несколько фотографий с изуродованным телом женщины, но по этическим соображениям мы не можем разместить их на сайте. По желанию указанные фото можно просмотреть в нашем Telegram-канале Telegraf Black по этой ссылке (18+!).

Ранее "Телеграф" сообщал, как недалеко от одной из днепропетровских школ нашли тела двух убитых мужчин, которые оказались местными бездомными. Смертельные травмы бедолагам нанесла компания, которая распивала спиртные напитки неподалеку от места, где жили бездомные, а затем набросилась на них с ножом.

Теги:
#Полиция #Днепр #Труп #Жінка
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