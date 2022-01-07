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Голову обгризли собаки: у Дніпрі знайшли понівечений труп жінки (18+)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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За попередньою версією загибла може бути місцевою бездомною Новина оновлена 07 січня 2022, 18:01
За попередньою версією загибла може бути місцевою бездомною

Обставини смерті з'ясовує поліція

У п'ятницю, 7 січня, на одній з вулиць міста Дніпро випадково знайшли понівечений труп жінки.

Як повідомляє Telegram-канал "Труха Днепр", тіло невідомої було виявлене на вулиці Батумській, неподалік теплотраси, яка пролягає поблизу Дніпропетровської шостої міської клінічної лікарні.

Карта з поміткою місця, де виявили труп
Карта з поміткою місця, де виявили труп

Згідно з попередньою інформацією, шкіра на голові загиблої, була повністю пошматована, вочевидь бездиханним тілом жінки вирішили поласувати вуличні тварини.

Зараз представники правоохоронних органів намагаються встановити анкетні дані вказаної особи, а також з'ясувати факти та обставини, в результаті яких настала смерть місцевої жительки. Попередньо — жінка була бездомною і проживала на теплотрасі, де знайшли її труп.

Також відзначимо, що в мережі зʼявилося кілька фотографій з понівеченим тілом жінки, але з етичних міркувань ми не можемо розмістити їх на сайті. За бажанням вказані фото можна переглянути у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" за цим посиланням (18+!).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як неподалік однієї з дніпропетровських шкіл знайшли тіла двох убитих чоловіків, які виявилися місцевими безхатьками. Смертельних травм бідолашним завдала компанія, яка розпивала спиртні напої неподалік місця, де жили бездомні, а потім накинулася на них із ножем.

Теги:
#Поліція #Дніпро #Труп #Жінка
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