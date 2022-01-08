В Днепре проучили 14-летнего подростка, пытавшегося изнасиловать ребенка (видео)

Пострадавшая решила не писать заявление в полицию

В Днепре небезразличные жители наказали парня за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку: подростка облили зеленкой и заставили принести извинения на камеру. Видео "наказание" попало в сеть.

Как сообщает Telegram-канал "Х**вый Днепр", инцидент произошел на улице Радистов.

Предварительно известно, что находясь в нетрезвом состоянии, подросток приставал к 12-летней девочке, пытаясь вступить с ней в половое сношение. К счастью, ребенку удалось вырваться из рук неадеквата и сбежать.

Также отмечается, что указанный молодой человек неоднократно попадался на хулиганстве и других преступных действиях.

После содеянного небезразличные жители города решили научить парня хорошему поведению. "Расплату" сняли на камеру и выложили в сеть.

Видео с извинениями подростка попало в сеть

В комментариях некоторые из пользователей сети узнали в парне своего одноклассника и отметили, что он 16-летняя сирота, родителей не имеет и проживает только с бабушкой.

Есть и такие, кто действия молодого человека осуждает и даже просит дать его контактные данные, чтобы строго проучить за такое неприличное поведение.

Большинство все же уверяет, что кроме подростка неплохо бы выслушать и девушку, на которую он якобы напал, предположив, что она могла сама спровоцировать его на вышеуказанные действия.

Реакция пользователей сети на наказание парня

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре случайно обнаружили труп женщины, над которым уже успели поиздеваться уличные животные, о чем свидетельствует полностью растерзанная кожа на голова умершей. Местные говорят, что погибшая может быть бездомной, проживавшей на теплотрассе недалеко от шестой больницы.