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У Дніпрі провчили 14-річного підлітка, який намагався зґвалтувати дитину (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У Дніпрі небайдужі покарали хлопця за домагання до неповнолітньої Новина оновлена 08 січня 2022, 10:39
У Дніпрі небайдужі покарали хлопця за домагання до неповнолітньої

Постраждала вирішила не писати заяву до поліції

У Дніпрі небайдужі жителі покарали хлопця за спробу зґвалтувати 12-річну дівчинку: підлітка облили зеленкою та примусили вибачитись на камеру. Відео "покарання" потрапило в мережу.

Як повідомляє Telegram-канал "Х**вый Днепр", інцидент трапився на вулиці Радистів.

Попередньо відомо, що перебуваючи у нетверезому стані, підліток чіплявся до 12-річної дівчинки, намагаючись вступити із нею у статеві зносини. На щастя, дитині вдалося вирватися з рук неадеквата і втекти.

Також зазначається, що вказаний юнак неодноразово попадався на хуліганстві та інших злочинних діях.

Після скоєного небайдужі жителі міста вирішили навчити хлопця гарної поведінки. "Розплату" зняли на камеру та виклали в мережу.

Відео з вибаченнями підлітка потрапило в мережу

У коментарях дехто з користувачів мережі впізнав у хлопцеві свого однокласника та відзначив, що він 16-річна сирота, батьків не має і проживає лише з бабусею.

Є й такі, хто дії юнака засуджує та навіть просить дати його контактні дані, аби суворо провчити за таку непристойну поведінку.

Більшість все ж запевняє, що окрім підлітка непогано було б вислухати й дівчину, на яку він нібито напав, припустивши, що вона могла сама спровокувати його на вищевказані дії.

Реакція користувачів мережі на покарання хлопця
Реакція користувачів мережі на покарання хлопця

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі випадково знайшли труп жінки, над яким вже встигли познущатися вуличні тварини, адже шкіра на голові була повністю пошматована. Місцеві подейкують, що загибла може бути місцевої бездомною, яка проживала на теплотрасі неподалік шостої лікарні.

Теги:
#Дніпро #Насильник #Покарання #Підліток #Відео
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