Укр

"Экстремальное купание": в Днепре хозяева простирали кота в машинке (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Пушистик уже чувствует себя хорошо
Пушистик уже чувствует себя хорошо

Котик Броша получил впечатлений на все оставшиеся восемь жизней.

В Днепре владельцы котейки случайно простирали своего домашнего любимца в стиральной машинке.

О необычном случае проинформировала ветеринарная клиника "На Рабочей" в Фейсбук.

Отмечается, что котик Броша очень любит спать в стиральной машинке, так как там уютно и тепло. К тому же в тот день там как раз оказалась собачья лежанка, которую хозяева намеревались простирать.

Видимо для кота это стало дополнительным поводом залезть в барабан. Однако на фоне серой лежанки такой же серый Броша оказался незамеченным для хозяев, после чего они отправили его на "экстремальные водные процедуры".

Отмечается, что в машинке он пробыл около 30 минут, пока люди не услышали его крики о помощи и вытащили его оттуда. Благо они не стали медлить и сразу же отправились к ветеринарам.

"На осмотре у котика была низкая температура, хрипы в лёгких, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством", — говорится в сообщении.

К счастью, после непродолжительного периода восстановление котик пошел на поправку и уже активно бегает и кушает. Однако наверняка после такой встряски ему нескоро захочется подходить к стиральной машинке еще раз.

Как сообщалось ранее, спасатели в Одесской области достали из выгребной ямы с водой собаку, которая провела там три дня. Непонятно, как четырехлапый свалился туда, но без помощи людей ему бы выбраться не удалось.

Теги:
#Днепр #Коты #Стирка #Стиральная машинка
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