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"Екстремальне купання": у Дніпрі господарі випрали кота в машинці (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Пухнастик уже почувається добре
Пухнастик уже почувається добре

Котик Броша отримав вражень на всю решту вісім життів.

У Дніпрі власники котика випадково простягали свого домашнього улюбленця у пральній машинці.

Про незвичайний випадок поінформувала ветеринарна клініка "На Робочій" у Фейсбук.

Зазначається, що котик Броша дуже любить спати у пральній машинці, бо там затишно та тепло. До того ж, того дня там якраз виявилася собача лежанка, яку господарі мали намір випрати.

Мабуть, для кота це стало додатковим приводом залізти в барабан. Проте на фоні сірої лежанки такий самий сірий Броша виявився непоміченим для господарів, після чого вони відправили його на "екстремальні водні процедури".

Зазначається, що у машині він пробув близько 30 хвилин, поки люди не почули його крики про допомогу та витягли його звідти. Добре що вони не стали зволікати та одразу ж вирушили до ветеринарів.

"На огляді у котика була низька температура, хрипи в легенях, очі не розплющувалися через порошок, а з рота сильно пахло пральним засобом", — йдеться в повідомленні.

На щастя, після нетривалого періоду відновлення котик пішов на виправлення і вже активно бігає і їсть. Однак напевно після такого стресу йому нескоро захочеться підходити до пральної машинки ще раз.

Як повідомлялося раніше, рятувальники на Одещині дістали з вигрібної ями з водою собаку, яка провела там три дні. Незрозуміло, як чотирилапий звалився туди, але без допомоги людей йому вибратися не вдалося.

Теги:
#Дніпро #Коти #Прання #Пральна машина
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