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Три доби скавчала і не могла вибратися: на Одещині з вигрібної ями врятували собаку (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Порятунок чотирилапого потрапив на відео
Порятунок чотирилапого потрапив на відео

Тварина провела у пастці не менше трьох діб

У селі Олександрівка, що в Одеській області, рятувальники витягли з вигрібної ями собаку, яка провела там кілька днів.

Про це у п'ятницю, 7 січня, повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій та оприлюднив кадри успішної рятувальної операції.

Інформацію щодо чотирилапого красунчика, який застряг у вигрібній ямі, частково заповненій водою, фахівці Служби порятунку отримали від жителів населеного пункту.

За їх словами, впродовж вже трьох днів на вулиці лунає скавчання собаки, але де саме знаходиться тварина люди тривалий час не могли зрозуміти, аж поки не дісталися до вигрібної ями, куди й потрапив чотирилапий. Самостійно вибратись звідти у тварини не було жодних шансів, тож на порятунок пса покликали бійців ДСНС.

Рятувальники прибули на місце виклику та завдяки злагодженим та швидким діям вивільнили тварину з полону, а сам порятунок зафіксували на відео.

Порятунок чотирилапого потрапив на відео

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Сумах врятували від голодної смерті лебедя, який залишився зимувати на озері. Місцеві волонтери спільно з членами Національного корпусу відловили птицю та поселили у приємну компанію до ще шести таких самих красунчиків, які проживають на станції юннатів.

Теги:
#Одеса #Собака #ДСНС #Порятунок
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