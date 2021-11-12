Рус

Врятували від неминучої смерті: у Сумах лебедя із озера переселили на станцію юннатів (фото)

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
23
Лебідь житиме поряд з іншими представниками свого виду
Лебідь житиме поряд з іншими представниками свого виду

Сумчани переживали про те, як виживатиме одинокий птах на озері після настання холодів

У Сумах на озері Чеха в середу, 10 листопада, спіймали лебедя та відвезли до Центру еколого-натуралістичної творчості (станція юннатів).

Про це стало відомо із повідомлення на сторінці Partizan News у Facebook.

Місцеві жителі розповідають, що лебідь з’явився на озері на початку жовтня 2021 року. Люди почали приходити не лише, щоб подивитися на нового мешканця, а й щоб його погодувати. Але з настанням холодів сумчани почали турбуватися за птицю, адже зовсім скоро озеро замерзне, і лебідь може померти з голоду.

Згідно з повідомленням Partizan News, члени Національного корпусу погодилися допомогти та спіймали лебедя, після чого відвезли його на станцію юннатів, де вже мешкають шестеро лебедів.

Людям, які звикли підгодовувати птаха, повідомили, що вони й надалі зможуть це робити, приносячи корм до його нового місця проживання.

Лебедя зловили на озері Чеха у Сумах
Лебедя зловили на озері Чеха у Сумах
Лебедя у Сумах ловили представники Нацкорпусу
Лебедя у Сумах ловили представники Нацкорпусу
Лебедя у Сумах привезли на станцію юннатів
Лебедя у Сумах привезли на станцію юннатів

Нагадаємо, у вересні на Луганщині співробітники правоохоронних органів врятували лебедя. Відомо, що птах знаходився на береговій лінії ставка-охолоджувача Луганської ТЕС, де спалахнула трава. Лебідь міг постраждати внаслідок пожежі.

Теги:
#Суми #Озеро #Лебідь
Головне за день
Україна
Підсумки дня 11 листопада: Харків знову шокував країну, Леросу вручили підозру, а Ткаченко подав у відставку
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головне за день
Підсумки дня 11 листопада: Харків знову шокував країну, Леросу вручили підозру, а Ткаченко подав у відставку
Дата публікації
Категорія
Toyota, під колесами якої опинилися діти
Струс мозку та забої: що відомо про стан дітей, які постраждали в ДТП у Харкові
Дата публікації
Категорія
Українців потішать новим податком
Українців змусять сплачувати податок на дорогі покупки: хто потрапить під приціл і як покарають ухилянтів
Дата публікації
Категорія
Україна опинилася в умовах гострого дефіциту енергоресурсів
Чи замерзне Україна цієї зими і чому ми опинилися без вугілля, газу та електрики
Дата публікації
Категорія
Подорожі до країн ЄС
В’їзд для українців до ЄС: у які країни та на яких умовах можуть потрапити туристи