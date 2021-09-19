Спецоперація "Лебідь": поліцейські врятували благородну птицю з вогняної пастки (фото, відео)

Працівники поліції врятували птаха з вогню.

В Луганській області в неділю, 19 вересня, правоохоронці врятували лебедя, який міг постраждати від пожежі, що виникла в результаті загоряння трави біля берега ставка.

Про це нас сторінці у Facebook повідомляє прессекретар обласної поліції Тетяна Погукай.

Працівники батальйону "Луганськ-1.ім. Сергія Губанова" помітили пожежу під час патрулювання. Загоряння трапилося на береговій лінії ставка-охолоджувача Луганської ТЕС.

Фото з місця пожежі

Правоохоронці викликали працівників пожежної служби, проте почали самотужки тушити загоряння. Тоді вони помітили серед комишів лебедя, оточеного вогнем. Працівники поліції почали пробиратися до птаха через полумʼя, аби допомогти йому врятуватися.

Правоохоронцям вдалося врятувати лебедя

Вони винесли лебедя з небезпечної для життя зони і пустили на воду, після чого продовжили боротися із вогнем, поки не приїхали рятувальники.

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