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Великі штрафи і навіть в’язниця: чим загрожує підпал листя та трави (інфографіка)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Підпалювання листя чи трави заборонено законом Новина оновлена 16 вересня 2021, 15:05
Підпалювання листя чи трави заборонено законом

Штрафи для посадовців вищі, ніж для інших громадян.

В Україні підвищили штрафи за спалювання листя та трави. Окрім грошової виплати, порушникам може загрожувати позбавлення волі. Таке рішення повʼязане із забрудненням повітря та великою небезпекою виникнення пожеж.

Про це в четвер, 16 вересня, повідомляє "Телеграф".

Нині за спалювання громадянами трави та листя у населених пунктах необхідно заплатити від 3 060 гривень до 6 120 грн. Що стосується посадових осіб, то для них сума буде вищою - від 15 300 до 21 420 грн.

Забруднення повітря шкідливими речовинами обійдеться українцям ще дорожче. Для простих громадян сума становить 30 600 — 61 200 грн, а посадових осіб за подібні дії взагалі будуть увʼязнювати на строк до 3 років. 

Якщо хтось із жителів України попадеться на підпалі лісу, трави чи очерету за містом, то муситиме віддати 91 800 — 153 тисячі гривень. Посадовцям це загрожує увʼязненням від 2 до 5 років.

Немалі суми потрібно буде віддати і якщо влаштувати підпал, в результаті якого згорить рослинність заповідного фонду. Сума штрафу становить 6 120 — 12 240 грн. Посадовці заплатять в рази більше — від 12 420 грн до 30 600 грн.

За порушення пожежної безпеки в лісах громадянам доведеться заплатити 1 530 — 4 590 грн. Для посадовців сума складе 4 590 — 15 300 грн.

Штрафи за підпал листя та трави
Штрафи за підпал листя та трави

Нагадуємо, що з минулого тижня в Іспанії бушувала масштабна лісова пожежа, яка знищила понад 10 тисяч гектарів лісу і забрала життя пожежного — її вдалося зупинити лише дощу.

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