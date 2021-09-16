Укр

Большие штрафы и даже тюрьма: чем грозит поджог листьев и травы (инфографика)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Поджигания листьев или травы запрещено законом Новость обновлена 16 сентября 2021, 15:05
Поджигания листьев или травы запрещено законом

Штрафы для должностных лиц выше, чем для других граждан.

В Украине повысили штрафы за сжигание листьев и травы. Кроме денежной выплаты, нарушителям может грозить лишение свободы. Такое решение связано с загрязнением воздуха и большой опасностью возникновения пожаров.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает "Телеграф".

Сейчас за сжигание гражданами травы и листьев в населенных пунктах необходимо заплатить от 3 060 гривен до 6 120 грн. Что касается должностных лиц, то для них сумма будет выше — от 15 300 до 21 420 грн.

Загрязнение воздуха вредными веществами обойдется украинцам еще дороже. Для простых граждан сумма составляет 30 600 — 61 200 грн, а должностных лиц за подобные действия вообще будут сажать на срок до 3 лет.

Если кто-то из жителей Украины попадется на поджоге леса, травы или камыша за городом, то должен будет отдать 91 800 — 153 000 гривен. Чиновникам это грозит заключением от 2 до 5 лет.

Немалые суммы нужно будет отдать и если устроить поджог, в результате которого сгорит растительность заповедного фонда. Сумма штрафа составляет 6120 — 12240 грн. Чиновники заплатят в разы больше — от 12 420 грн до 30 600 грн.

За нарушение пожарной безопасности в лесах гражданам придется заплатить 1 530 — 4 590 грн. Для должностных лиц сумма составит 4 590 — 15 300 грн.

Штрафы за поджог листьев и травы
Штрафы за поджог листьев и травы

Напоминаем, что с прошлой недели в Испании бушевал масштабный лесной пожар, который уничтожил более 10 000 гектаров леса и унес жизни пожарного — его удалось остановить только дождю.

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