Спецоперация "Лебедь": полицейские спасли благородную птицу из огненной ловушки (фото, видео)

Работники полиции спасли птицу от огня.

В Луганской области в воскресенье, 19 сентября, правоохранители спасли лебедя, который мог пострадать от пожара, возникшего в результате возгорания травы у берега пруда.

Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай.

Работники батальона "Луганск-1.им. Сергея Губанова" заметили пожар во время патрулирования. Возгорание случилось на береговой линии пруда-охладителя Луганской ТЭС.

Фото с места пожара

Правоохранители вызвали работников пожарной службы, однако начали самостоятельно тушить возгорание. Тогда они заметили среди камышей лебедя, окруженного огнем. Работники полиции начали пробираться к птице через пламя, чтобы помочь ей спастись.

Правоохранителям удалось спасти лебедя

Они вынесли лебедя из опасной для жизни зоны и пустили на воду, после чего продолжили бороться с огнем, пока не приехали спасатели.

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