Спасли от неминуемой смерти: в Сумах лебедя из озера переселили на станцию юннатов (фото)

Сумчане переживали о том, как будет выживать одинокая птица на озере после наступления холодов

В Сумах на озере Чеха в среду, 10 ноября, поймали лебедя и отвезли в Центр эколого-натуралистического творчества (станция юннатов).

Об этом стало известно из сообщения на странице Partizan News в Facebook.

Местные жители рассказывают, что лебедь появился на озере в начале октября 2021 года. Люди стали приходить не только, чтобы посмотреть на нового обитателя, но и чтобы его покормить. Но с наступлением холодов сумчане стали беспокоиться за птицу, ведь совсем скоро озеро замерзнет, и лебедь может умереть от голода.

Согласно сообщению Partizan News, члены Национального корпуса согласились помочь и поймали лебедя, после чего отвезли его на станцию юннатов, где уже живут шестеро лебедей.

Людям которые привыкли подкармливать птицу сообщили, что они и дальше смогут это делать, принося корм к его новому месту жительства.

Лебедя поймали на озере Чеха в Сумах

Лебедя в Сумах ловили представители Нацкорпуса

Лебедя в Сумах привезли на станцию юннатов

Напомним, в сентябре в Луганской области сотрудники правоохранительных органов спасли лебедя. Известно, что птица находилась на береговой линии пруда-охладителя Луганской ТЭС, где загорелась трава. Лебедь мог пострадать вследствие пожара.