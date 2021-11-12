Укр

Спасли от неминуемой смерти: в Сумах лебедя из озера переселили на станцию юннатов (фото)

Автор
Татьяна Веремеева
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Лебедь будет жить рядом с другими представителями своего вида
Лебедь будет жить рядом с другими представителями своего вида

Сумчане переживали о том, как будет выживать одинокая птица на озере после наступления холодов

В Сумах на озере Чеха в среду, 10 ноября, поймали лебедя и отвезли в Центр эколого-натуралистического творчества (станция юннатов).

Об этом стало известно из сообщения на странице Partizan News в Facebook.

Местные жители рассказывают, что лебедь появился на озере в начале октября 2021 года. Люди стали приходить не только, чтобы посмотреть на нового обитателя, но и чтобы его покормить. Но с наступлением холодов сумчане стали беспокоиться за птицу, ведь совсем скоро озеро замерзнет, и лебедь может умереть от голода.

Согласно сообщению Partizan News, члены Национального корпуса согласились помочь и поймали лебедя, после чего отвезли его на станцию юннатов, где уже живут шестеро лебедей.

Людям которые привыкли подкармливать птицу сообщили, что они и дальше смогут это делать, принося корм к его новому месту жительства.

Лебедя поймали на озере Чеха в Сумах
Лебедя поймали на озере Чеха в Сумах
Лебедя в Сумах ловили представители Нацкорпуса
Лебедя в Сумах ловили представители Нацкорпуса
Лебедя в Сумах привезли на станцию юннатов
Лебедя в Сумах привезли на станцию юннатов

Напомним, в сентябре в Луганской области сотрудники правоохранительных органов спасли лебедя. Известно, что птица находилась на береговой линии пруда-охладителя Луганской ТЭС, где загорелась трава. Лебедь мог пострадать вследствие пожара. 

Теги:
#Сумы #Озеро #Лебедь
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