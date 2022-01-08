Укр

Трое суток скулила и не могла выбраться: в Одесской области из выгребной ямы спасли собаку (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Спасение четырехлапого попало на видео
Спасение четырехлапого попало на видео

Животное провело в ловушке не менее трех суток

В селе Александровка Одесской области спасатели вытащили из выгребной ямы собаку, которая провела там несколько дней.

Об этом в пятницу, 7 января, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и обнародовал кадры успешной спасательной операции.

Информацию о четырехлапом красавчике, застрявшем в выгребной яме, частично заполненной водой, специалисты Службы спасения получили от жителей населенного пункта.

По их словам, уже три дня на улице слышно, как скулит собака, но где именно находится животное люди долгое время не могли понять, пока не добрались до выгребной ямы, куда и попал четырехлапый. Самостоятельно выбраться оттуда у животного не было никаких шансов, так что на спасение пса позвали бойцов ГСЧС.

Спасатели прибыли на место вызова и благодаря слаженным и быстрым действиям освободили животное из плена, а само спасение зафиксировали на видео.

Спасение четырехлапого попало на видео

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Сумах спасли от голодной смерти лебедя, оставшегося зимовать на озере. Местные волонтеры совместно с членами Национального корпуса отловили птицу и поселили в приятную компанию еще к шестерым таким же красавчикам, проживающих на станции юннатов.

Теги:
#Одесса #Собака #ДСНС #Порятунок
Ситуация в Казахстане
Новости СНГ
"Мы должны их убить": президент Казахстана насчитал 20 тысяч "террористов", и это только в Алматы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ситуация в Казахстане
"Мы должны их убить": президент Казахстана насчитал 20 тысяч "террористов", и это только в Алматы
Дата публикации
Категория
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба
Кулеба после разговора с главой Госдепа США похвастался "хорошей новостью"
Дата публикации
Категория
Местами стоит ждать до -12 градусов
Морозы усилятся до минус 12: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшую неделю
Дата публикации
Категория
Фото мужчины, который уже признался в жестоком убийстве
Изувечил ножом лицо и поджег: подробности гибели девушки на Днепропетровщине (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Общество воспринимает Зеленского как враждебный элемент, его второй срок под угрозой, - политический психолог