Трое суток скулила и не могла выбраться: в Одесской области из выгребной ямы спасли собаку (видео)

Животное провело в ловушке не менее трех суток

В селе Александровка Одесской области спасатели вытащили из выгребной ямы собаку, которая провела там несколько дней.

Об этом в пятницу, 7 января, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и обнародовал кадры успешной спасательной операции.

Информацию о четырехлапом красавчике, застрявшем в выгребной яме, частично заполненной водой, специалисты Службы спасения получили от жителей населенного пункта.

По их словам, уже три дня на улице слышно, как скулит собака, но где именно находится животное люди долгое время не могли понять, пока не добрались до выгребной ямы, куда и попал четырехлапый. Самостоятельно выбраться оттуда у животного не было никаких шансов, так что на спасение пса позвали бойцов ГСЧС.

Спасатели прибыли на место вызова и благодаря слаженным и быстрым действиям освободили животное из плена, а само спасение зафиксировали на видео.

Спасение четырехлапого попало на видео

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Сумах спасли от голодной смерти лебедя, оставшегося зимовать на озере. Местные волонтеры совместно с членами Национального корпуса отловили птицу и поселили в приятную компанию еще к шестерым таким же красавчикам, проживающих на станции юннатов.