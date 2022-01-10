Укр

Насиловала малышей для сьёмок порно: в Днепре вынесли приговор преступнице

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
136
Жертвами стали малыши от 4 лет Новость обновлена 10 января 2022, 16:55
Жертвами стали малыши от 4 лет

Матери сами приводили детей для съемок порно, в котором участвовали как мужчины, так и женщина — жертва изнасилования

В Днепре к 9 годам тюрьмы приговорили женщину, которую признали виновной в изнасиловании маленьких детей и изготовлении порно.

По информации офиса Генерального прокурора Украины, который цитирует Depo.Днепр, обвиняемая в свое время и сама была жертвой изнасилования, однако вступила в сговор со своим обидчиком и вместе с другими извергами помогала насиловать мальчиков и девочек от 4 до 8 лет.

Согласно материалам дела, банда начала действовать еще в 2000-х и записывала детское порно более 10 лет. В сговоре участвовали и трое горе-матерей, которые за деньги предоставляли своих малышей насильникам.

Раскрыли преступников около года назад, по сей день продолжаются суды.

В отношении трех участников группы (в том числе и женщины, осужденной, в итоге, на 9 лет) открыли уголовные производства за "изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет", "развращение малолетних, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию".

А организатору группы, помимо этого, также инкриминировали и "удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего".

Других подозреваемых в зверствах также ждут тюремные заключения.

Напомним, что в том же Днепре на днях небезразличные жители наказали парня за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку: подростка облили зеленкой и заставили принести извинения на камеру. Видео "наказание" попало в сеть.

Теги:
#Дети #Изнасилование #Днепр #Изнасилование ребенка
Владимир Зеленский
Украина
Отпуск продолжается? Зеленский в первый день "после праздников" выложил фото с Банковой, снятое три месяца назад
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Отпуск продолжается? Зеленский в первый день "после праздников" выложил фото с Банковой, снятое три месяца назад
Дата публикации
Категория
Трагедия случилась на оживленной станции метро "Имени А. С. Масельского"
Стояли рядом с трупом в ожидании поезда: появилось видео со станции метро в Харькове
Дата публикации
Категория
Морозы будут сильными, но недолгими
Украину на неделе накроет мороз до -18°C и ледяной дождь: кому не повезет больше всего
Дата публикации
Категория
Бустерная доза позволит продливает действие сертификата, но есть нюанс
Бустер против COVID-19: где можно сделать и что будет с сертификатом
Дата публикации
Категория
Изменения коснутся сертификатов о получении обеих прививок
В Украине уменьшится срок действия COVID-сертификатов: что известно