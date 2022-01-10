Насиловала малышей для сьёмок порно: в Днепре вынесли приговор преступнице

Матери сами приводили детей для съемок порно, в котором участвовали как мужчины, так и женщина — жертва изнасилования

В Днепре к 9 годам тюрьмы приговорили женщину, которую признали виновной в изнасиловании маленьких детей и изготовлении порно.

По информации офиса Генерального прокурора Украины, который цитирует Depo.Днепр, обвиняемая в свое время и сама была жертвой изнасилования, однако вступила в сговор со своим обидчиком и вместе с другими извергами помогала насиловать мальчиков и девочек от 4 до 8 лет.

Согласно материалам дела, банда начала действовать еще в 2000-х и записывала детское порно более 10 лет. В сговоре участвовали и трое горе-матерей, которые за деньги предоставляли своих малышей насильникам.

Раскрыли преступников около года назад, по сей день продолжаются суды.

В отношении трех участников группы (в том числе и женщины, осужденной, в итоге, на 9 лет) открыли уголовные производства за "изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет", "развращение малолетних, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию".

А организатору группы, помимо этого, также инкриминировали и "удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего".

Других подозреваемых в зверствах также ждут тюремные заключения.

Напомним, что в том же Днепре на днях небезразличные жители наказали парня за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку: подростка облили зеленкой и заставили принести извинения на камеру. Видео "наказание" попало в сеть.