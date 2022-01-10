Насилувала малюків для зйомок порно: у Дніпрі винесли вирок злочинниці

Матері самі приводили дітей для зйомок порно, в якому брали участь як чоловіки, так і жінка — жертва зґвалтування

У Дніпрі до 9 років ув’язнення засудили жінку, яку визнали винною у зґвалтуванні маленьких дітей та виготовленні порно.

За інформацією офісу Генерального прокурора України, який цитує Depo.Дніпро, обвинувачена свого часу і сама була жертвою зґвалтування, проте вступила в змову зі своїм кривдником і разом з іншими нелюдами допомагала ґвалтувати хлопчиків та дівчаток від 4 до 8 років.

Згідно з матеріалами справи, банда почала діяти ще у 2000-х та записувала дитяче порно понад 10 років. У змові брали участь і троє горе-матерів, які за гроші надавали своїх малюків ґвалтівникам.

Розкрили злочинців близько року тому, досі тривають суди.

Щодо трьох учасників групи (у тому числі й жінки, засудженої, в результаті, на 9 років) відкрили кримінальні провадження за "зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років", "розбещення малолітніх, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів, що містять дитячу порнографію".

А організатору групи, крім цього, також інкримінували і "задоволення статевої пристрасті неприродним способом".

На інших підозрюваних у звірствах також чекають тюремні ув’язнення.

Нагадаємо, що в тому ж Дніпрі днями небайдужі жителі покарали хлопця за спробу зґвалтувати 12-річну дівчинку: підлітка облили зеленкою та змусили вибачитися на камеру. Відео "покарання" потрапило до мережі.