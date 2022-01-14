Укр

Самолет ВВС США заметили кружащим над Днепропетровской областью: что он там делал

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Boeing E-8C ВВС США Новость обновлена 14 января 2022, 16:23
Boeing E-8C ВВС США

Самолет используется для распознавания боевой техники.

В небе над Днепропетровской областью кружил боевой самолет ВВС США.

Об этом сообщил Информатор.

Речь идет о самолете Boeing E-8C, предназначенного для управления и целеуказания. Ранее он был замечен в небе над Польшей.

Предполагается, что он вылетел либо с немецкого аэродрома Раммштайн, либо с британской авиабазы Миденхолл.

Самолет некоторое время кружил над Павлоградом, но очевидно, что он собирает данные о ситуации на Донбассе. В частности самолет способен распознавать колесную и гусеничную технику в любых погодных условиях.

Полученную информацию передают военнослужащим в режиме реального времени, что позволяет получать информацию о перемещении всех наземных боевых средств.

Американский самолет над Днепропетровской областью
Американский самолет над Днепропетровской областью

Напомним, ранее в компании SkyUp Airlines рассказали, почему отечественные перевозчики используют для пассажирских перевозок американские самолеты Boeing, а не украинские "Антоновы". Как оказалось причина кроется в стоимости обслуживания и доступности запчастей в любой точке мира, что позволяет производить ремонт самолетов не месте и более легко планировать полеты.

Теги:
#США #Днепропетровская область
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