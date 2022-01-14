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Літак ВПС США кружляв над Дніпропетровською областю: що він там робив

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Boeing E-8C ВПС США Новина оновлена 14 січня 2022, 16:23
Boeing E-8C ВПС США

Літак використовується для розпізнавання бойової техніки.

У небі над Дніпропетровською областю кружляв бойовий літак ВПС США.

Про це повідомив Інформатор.

Йдеться про літак Boeing E-8C, призначений для управління та цілевказівки. Раніше він був помічений у небі над Польщею.

Передбачається, що він вилетів або з німецького аеродрому Раммштайн або з британської авіабази Міденхолл.

Літак деякий час кружляв над Павлоградом, але очевидно, що він збирає дані щодо ситуації на Донбасі. Зокрема літак здатний розпізнавати колісну та гусеничну техніку за будь-яких погодних умов.

Отриману інформацію передають військовослужбовцям як реального часу, що дозволяє отримувати інформацію про переміщення всіх наземних бойових коштів.

Американський літак над Дніпропетровською областю
Американський літак над Дніпропетровською областю

Нагадаємо, раніше у компанії SkyUp Airlines розповіли, чому вітчизняні перевізники використовують для пасажирських перевезень американські літаки Boeing, а не українські "Антонови". Як виявилося причина криється у вартості обслуговування та доступності запчастин у будь-якій точці світу, що дозволяє проводити ремонт літаків на місці та легше планувати польоти.

Теги:
#США #Дніпропетровська область
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