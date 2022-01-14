Літак ВПС США кружляв над Дніпропетровською областю: що він там робив

Літак використовується для розпізнавання бойової техніки.

У небі над Дніпропетровською областю кружляв бойовий літак ВПС США.

Про це повідомив Інформатор.

Йдеться про літак Boeing E-8C, призначений для управління та цілевказівки. Раніше він був помічений у небі над Польщею.

Передбачається, що він вилетів або з німецького аеродрому Раммштайн або з британської авіабази Міденхолл.

Літак деякий час кружляв над Павлоградом, але очевидно, що він збирає дані щодо ситуації на Донбасі. Зокрема літак здатний розпізнавати колісну та гусеничну техніку за будь-яких погодних умов.

Отриману інформацію передають військовослужбовцям як реального часу, що дозволяє отримувати інформацію про переміщення всіх наземних бойових коштів.

Американський літак над Дніпропетровською областю

Нагадаємо, раніше у компанії SkyUp Airlines розповіли, чому вітчизняні перевізники використовують для пасажирських перевезень американські літаки Boeing, а не українські "Антонови". Як виявилося причина криється у вартості обслуговування та доступності запчастин у будь-якій точці світу, що дозволяє проводити ремонт літаків на місці та легше планувати польоти.