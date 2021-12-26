В українській авіакомпанії пояснили, чому не використовують літаки вітчизняного виробництва

Вся справа у неналежному технічному супроводі літаків заводу "Антонов"

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 2018 року здійснює як чартерні, так і регулярні лоукост-рейси у різні куточки світу, однак для цього використовує американські літаки Boeing, а не українські "АН". І такому рішенню послужили одразу декілька вагомих причин.

Про підстави відмови від використання повітряних суден українського виробництва в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів CEO SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

Виконавчий директор авіакомпанії зазначив, що до питання використання вітчизняних літаків "АН" вони намагалися підійти неодноразово, однак жодна спроба не увінчалася успіхом.

Головною причиною цього став технічний супровід літаків від заводу "Антонов", який наразі не забезпечується на належному рівні.

"Їхні технічні фахівці та склади запчастин мають бути як на внутрішніх українських станціях обслуговування, так і на зовнішніх. Має бути можливість у будь-якому аеропорту обслужити літак, щоб він більше часу перебував у небі, ніж землі. Це безпосередньо впливає собівартість кожного польоту, отже, і вартість квитка для кінцевого споживача послуг. На жаль, із "Антоновим" це сьогодні неможливо", — пояснив ситуацію з використанням українських літаків Дмитро Сєроухов.

Щодо використання американських літаків Boeing, то CEO SkyUp Airlines зазначив, що наразі вартість їх обслуговування у порівнянні з українськими літаками значно менша, що дозволяє робити ціну на квитки для пасажирів доступнішою. Та й в обслуговуванні, вказує Сєроухов, "Боїнги" значно простіші.

"Ми знаємо, де брати запчастини й скільки вони коштують для Boeing, знаємо де зможемо отримати технічне обслуговування і, відповідно, куди можемо на цьому літаку полетіти. Знаючи все це, ми можемо побудувати програму польотів для літака, спланувати як географію польотів, так і їхню собівартість, і визначити економічно вигідну ціну перевезень. А для "Антонова" у нас взагалі немає таких цифр – виробник не надає", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що авіакомпанія SkyUp отримала близько $30 мільйонів збитків внаслідок припинення авіасполучення в рамках карантинних заходів і розраховує на кредит за державною програмою підтримки бізнесу.