Танки, бронемашини та літаки: українські військові отримали нову бойову техніку (фото)
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Заходи пройшли одразу у кількох містах України.
Президент України Володимир Зеленський під час заходів до Дня Збройних Сил взяв участь в урочистій передачі бойової техніки військовослужбовцям.
Про це інформує пресслужба ОПУ.
Зазначається, що заходи відбулися у кількох містах України, під час яких військовослужбовці отримали близько сотні одиниць бойової техніки та озброєнь.
Зокрема у Харкові, де був присутній Зеленський, ЗСУ отримали бронеавтомобілі "Козак-2М1", танки Т-64БМ "Булат" та бронетранспортери БТР-4.
Водночас президент розповів, що Україна уклала контракт із Великобританією контракти на близько 60 млрд гривень на постачання протимінних кораблів, а також на будівництво вітчизняних ракетних катерів. Він нагадав, що Україна також має контракт з Туреччиною на будівництво корвету класу "Ада". А в Одесі від американських союзників вже було отримано два патрульні катери класу "Island".
Крім того, сказав він, в Україні розпочато будівництво заводу з виробництва бойових безпілотників.
Тим часом у Житомирській області на аеродромі "Озерний" відбулася передача модернізованого літака Су-27, навчально-бойового L-39 та транспортного Ан-26. Крім того, там військові посилилися гелікоптером Мі-8.
У Краматорську військовослужбовці прийняли до своїх лав 34 бойові бронеавтомобілі "Козак — 2М1", а київським військовим передали 13 американських Hummer. Ще 15 таких автомобілів отримали військовослужбовці у Львові.
Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ раніше повідомляли, що незабаром Україна отримає від Туреччини ще 24 безпілотники Bayraktar TB-2. Крім того, вони повідомили, що в Україну вже було поставлено набагато більше цих БПЛА, ніж зазначено в офіційних документах.
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