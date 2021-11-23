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Америка посилила Україну двома патрульними катерами: ЗСУ показали "подарунки" (фото)

Автор
Наталія Чебан
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Патрульні катери, які охоронятимуть Україну від можливого нападу РФ Новина оновлена 23 листопада 2021, 13:07
Патрульні катери, які охоронятимуть Україну від можливого нападу РФ

Судна захищатимуть територіальну цілісність України на Чорному та Азовському морях

На тлі можливого вторгнення Росії, чутки про яке підігрівають дані іноземної розвідки, США презентували Україні два патрульні катери типу "Island". Судна прибули до Одеського морського торговельного порту на борту судна "Ocean Grand".

Про це у вівторок, 23 листопада, повідомила прес-служба Командування Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що патрульні катери, яким дали назви "Фастів" та "Суми", подолали тисячі миль до входу у територіальні води, адже їх доправили до України з міста Балтімор (штат Меріленд, США). Тепер кораблі працюватимуть спільно з судами ВМС, забезпечуючи безпеку на водах Чорного та Азовського морів та стримуючи збройну агресію Росії.

Наразі патрульні судна проходять митний контроль, після чого на них чекає розвантаження та відбуксирування до місць базування.

За словами командувача Військово-морськими силами ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапа, на "Фастові" та "Сумах" зовсім скоро з’являться українські жовто-блакитні прапори і вони невпинно слугуватимуть захистом суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше "Телеграф" писав про те , навіщо РФ накопичує війська на кордоні з Україною.

Теги:
#США #Катер #Воєнно-морські сили #Патрульні катери
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