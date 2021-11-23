Америка усилила Украину двумя патрульными катерами: ВСУ показали "подарки" (фото)

Судна будут защищать территориальную целостность Украины на Чорном и Азовском морях

На фоне возможного вторжения России, слухи о котором подогревают данные иностранной разведки, США презентовали Украине два патрульных катера типа "Island". Суда прибыли в Одесский морской торговый порт на борту судна "Ocean Grand".

Об этом во вторник, 23 ноября, сообщила пресс-служба Командования Военно-морских сил ВСУ.

Отмечается, что патрульные катера, которым дали названия "Фастов" и "Сумы", преодолели тысячи миль до входа в территориальные воды, ведь их доставили в Украину из города Балтимор (штат Мэриленд, США). Теперь корабли будут работать совместно с судами ВМС, обеспечивая безопасность на водах Черного и Азовского морей и сдерживая вооруженную агрессию России.

Сейчас патрульные суда проходят таможенный контроль, после чего их ждет разгрузка и отбуксировка к местам базирования.

По словам командующего Военно-морскими силами ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапа, на "Фастове" и "Сумах" совсем скоро появятся украинские желто-голубые флаги и они будут неустанно служить защитой суверенитета и территориальной целостности Украины.

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