Приїзд Зеленського до Харкова: секретність та військова техніка на площі (ексклюзивний фоторепортаж)

Президента України чекають у Харкові близько 6 вечора 6 грудня

У Харкові у понеділок, 6 грудня, урочисто відзначать 30-річчя Дня Збройних Сил України. За інформацією нашого видання, ближче до вечора до міста має прибути із візитом президент України Володимир Зеленський, який сьогодні перебуває з робочим візитом у Харківській та Донецькій областях.

Кореспондент "Телеграфа" побував на площі Свободи у Харкові, де заплановані основні урочистості та телеміст з нагоди ювілею ЗСУ.

Напередодні заходів на площу пригнали військову техніку — можна побачити танки та бронетранспортери.

Військову техніку пригнали на площу Свободи перед приїздом Зеленського

Військовослужбовці також готуються до приїзду президента

Також у центрі площі спорудили сцену. Вхід до неї на момент виходу новини був ще закритий, а для заздалегідь акредитованих журналістів тут встановили "рамки".

Крім того у центрі Харкова присутня велика кількість поліції та карет швидкої допомоги. Правоохоронці прочісують вулиці із собаками, а доступ на площу Свободи частково перекрито.

Десятки правоохоронців патрулюють площу Свободи

Також на місці чергують карети швидкої допомоги

Частину центру у Харкові перекрили

Фото: Таїсія Єрохіна, "Телеграф"

За словами поліцейських, увечері у Харкові очікують на візит президента. Хоча у тій самій облдержадміністрації інформацію про прибуття глави держави офіційно не повідомляли. За даними нашого видання, разом із Зеленським на урочистості прибуде і головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Представники органів приїхали на місце вже близько 14:30 дня. Хоча початок заходу заплановано о 18:00. На площі відбудеться військовий марш, а згодом для всіх присутніх виступить гурт "Друга ріка". Близько 15.00 музиканти розпочали чек-ап.

Тим часом у місті йдуть останні приготування до приїзду верховного головнокомандувача. Зокрема, репетицію проводить військовий оркестр.

Як повідомляє Генштаб, Харків стане частиною святкового телемосту разом із Києвом, Одесою, Краматорськом.

За даними місцевих ЗМІ, через приїзд гаранта в Харкові на багатьох вулицях заборонили паркування.

Варто зазначити, що приїзд президента України до Харкова супроводжується не лише підготовкою, а й мінуванням навчальних закладів. Як повідомили у поліції регіону, близько 11-ї ранку зʼявилась інформація про замінування шести шкіл міста. У зв’язку з цим усі навчальні заклади перевіряють на наявність вибухових речовин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перед Зеленським до Харкова прибули представники Офісу президента, зокрема заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. Він уже встиг проінспектувати місцеві центри вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як саме в Україні планують відзначити 30-річчя Дня ЗСУ та що заплановано у найбільших містах країни.