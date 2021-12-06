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Приезд Зеленского в Харьков: секретность и военная техника на площади (эксклюзивный фоторепортаж)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко, Таисия Ерохина
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Площадь Свободы в Харькове Новость обновлена 06 декабря 2021, 16:47
Площадь Свободы в Харькове

Президента Украины ждут в Харькове около 6 вечера 6 декабря

В Харькове в понедельник, 6 декабря, торжественно отметят 30-летие Дня Вооруженных Сил Украины. По информации нашего издания, ближе к вечеру в город должен прибыть с визитом президент Владимир Зеленский, который сегодня находится с рабочим визитом в Харьковской и Донецкой областях.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на площади Свободы в Харькове, где запланированы основные торжества и телемост по случаю юбилея ВСУ.

Накануне мероприятий на площадь пригнали военную технику — можно заметить танки и бронетранспортеры.

Военную технику пригнали на площадь Свободы перед приездом Зеленского
Военную технику пригнали на площадь Свободы перед приездом Зеленского
Военнослужащие также готовятся к приезду президента
Военнослужащие также готовятся к приезду президента

Также на площади соорудили сцену. Вход к ней на момент выхода новости был еще закрыт, а для аккредитованных заранее журналистов здесь установили "рамки".

Кроме того, в центре Харькова присутствует большое количество полиции и карет скорой помощи. Правоохранители прочесывают улицы с собаками, а доступ на площадь Свободы частично перекрыт.

Десятки правоохранителей патрулирут площадь Свободы
Десятки правоохранителей патрулирут площадь Свободы
Также на месте дежурят кареты скорой помощи
Также на месте дежурят кареты скорой помощи
Часть центра в Харькове перекрыли
Часть центра в Харькове перекрыли

Фото: Таисия Ерохина, "Телеграф"

По словам полицейских, вечером в Харькове ожидают визита президента. Хотя в той же облгосадминистрации информацию о прибытии главы государства официально не сообщали. По данным нашего издания, вместе с Зеленским на торжестве будет и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Представители органов прибыли на место уже около 14.30 дня. Хотя начало мероприятия планируется в 18:00. На площади состоится военный марш, а позже для всех желающих выступит группа "Друга ріка". Около 15.00 музыканты как раз начали чек-ап.

Тем временем в городе идут последние приготовления к приезду верховного главнокомандующего. В частности, репетицию проводит военный оркестр.

Как сообщает Генштаб, Харьков станет частью праздничного телемоста вместе с Киевом, Одессой, Краматорском. 

По данным местных СМИ, из-за приезда гаранта в Харькове на многих улицах запретили парковку.

Стоит отметить, что приезд президента Украины в Харьков сопровождается не только подготовкой, но и минированием учебных заведений. Как сообщили в полиции региона, около 11 утра стало известно о возможном минировании шести школ города. В связи с этим все учебные заведения проверяют на наличие взрывчатых веществ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед Зеленским в Харьков прибыли представители Офиса президента, в том числе замруководителя ОП Кирилл Тимошенко. Он уже успел проинспектировать местные центры вакцинации.

Напомним, ранее мы писали о том, как именно в Украине планируют отметить 30-летие Дня ВСУ и что запланировано в самых крупных городах страны.

Теги:
#Харьков #Владимир Зеленский #День вооруженных сил Украины
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