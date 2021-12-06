Приезд Зеленского в Харьков: секретность и военная техника на площади (эксклюзивный фоторепортаж)

Президента Украины ждут в Харькове около 6 вечера 6 декабря

В Харькове в понедельник, 6 декабря, торжественно отметят 30-летие Дня Вооруженных Сил Украины. По информации нашего издания, ближе к вечеру в город должен прибыть с визитом президент Владимир Зеленский, который сегодня находится с рабочим визитом в Харьковской и Донецкой областях.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на площади Свободы в Харькове, где запланированы основные торжества и телемост по случаю юбилея ВСУ.

Накануне мероприятий на площадь пригнали военную технику — можно заметить танки и бронетранспортеры.

Военную технику пригнали на площадь Свободы перед приездом Зеленского

Военнослужащие также готовятся к приезду президента

Также на площади соорудили сцену. Вход к ней на момент выхода новости был еще закрыт, а для аккредитованных заранее журналистов здесь установили "рамки".

Кроме того, в центре Харькова присутствует большое количество полиции и карет скорой помощи. Правоохранители прочесывают улицы с собаками, а доступ на площадь Свободы частично перекрыт.

Десятки правоохранителей патрулирут площадь Свободы

Также на месте дежурят кареты скорой помощи

Часть центра в Харькове перекрыли

Фото: Таисия Ерохина, "Телеграф"

По словам полицейских, вечером в Харькове ожидают визита президента. Хотя в той же облгосадминистрации информацию о прибытии главы государства официально не сообщали. По данным нашего издания, вместе с Зеленским на торжестве будет и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Представители органов прибыли на место уже около 14.30 дня. Хотя начало мероприятия планируется в 18:00. На площади состоится военный марш, а позже для всех желающих выступит группа "Друга ріка". Около 15.00 музыканты как раз начали чек-ап.

Тем временем в городе идут последние приготовления к приезду верховного главнокомандующего. В частности, репетицию проводит военный оркестр.

Как сообщает Генштаб, Харьков станет частью праздничного телемоста вместе с Киевом, Одессой, Краматорском.

По данным местных СМИ, из-за приезда гаранта в Харькове на многих улицах запретили парковку.

Стоит отметить, что приезд президента Украины в Харьков сопровождается не только подготовкой, но и минированием учебных заведений. Как сообщили в полиции региона, около 11 утра стало известно о возможном минировании шести школ города. В связи с этим все учебные заведения проверяют на наличие взрывчатых веществ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед Зеленским в Харьков прибыли представители Офиса президента, в том числе замруководителя ОП Кирилл Тимошенко. Он уже успел проинспектировать местные центры вакцинации.

Напомним, ранее мы писали о том, как именно в Украине планируют отметить 30-летие Дня ВСУ и что запланировано в самых крупных городах страны.