Укр

Танки, бронемашины и самолеты: украинские военные получили новую боевую технику (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Козак-2М1" Новость обновлена 06 декабря 2021, 22:17
"Козак-2М1"

Мероприятия прошли сразу в нескольких городах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню Вооруженных сил принял участие в торжественной передаче боевой техники военнослужащим.

Об этом информирует пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что мероприятия прошли в нескольких городах Украины, во время которых военнослужащие получили около сотни единиц боевой техники и вооружений.

В частности в Харькове, где присутствовал Зеленский, ВСУ получили бронеавтомобили "Козак-2М1", танки Т-64БМ "Булат" и бронетранспортеры БТР-4.

Козак-2М1
Козак-2М1
Т-64БМ
Т-64БМ
БТР-4
БТР-4

Вместе с тем президент рассказал, что Украина заключила контракт с Великобританией контракты на около 60 млрд гривен на поставку противоминных кораблей, а также на строительство отечественных ракетных катеров. Он напомнил, что наша страна также имеет контракт на строительство корвета класса "Ада". А в Одессе от американских союзников уже были получены два патрульных катера класса "Island".

Кроме того, сказал он, в Украине начато строительство завода по производству боевых беспилотников.

Тем временем в Житомирской области на аэродроме "Озерный" состоялась передача модернизированного самолета Су-27, учебно-боевого L-39 и транспортного Ан-26. Кроме того, там военные усилились вертолетом Ми-8.

В Краматорске военнослужащие приняли в свои ряды 34 боевых бронеавтомобиля "Козак — 2М1", а киевским военным передали 13 американских Hummer. Еще 15 таких автомобилей получили военнослужащие во Львове.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ ранее сообщали, что вскоре Украина получит от Турции еще 24 беспилотника Bayraktar TB-2. Кроме того, они сообщили, что в Украину уже было поставлено гораздо больше этих БПЛА, чем указано в официальных документах.

Теги:
#Харьков #Владимир Зеленский #ВСУ
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