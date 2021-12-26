В украинской авиакомпании объяснили, почему не используют самолеты отечественного производства

Все дело в ненадлежащем техническом сопровождении самолетов завода "Антонов"

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 2018 года производит как чартерные, так и регулярные лоукост-рейсы в разные уголки мира, однако для этого использует американские самолеты Boeing, а не украинские "АН". И такому решению послужили сразу несколько веских причин.

Об основаниях отказа от использования воздушных судов украинского производства в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал CEO SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Исполнительный директор авиакомпании отметил, что к вопросу использования отечественных самолетов "АН" они пытались подойти неоднократно, однако ни одна попытка не увенчалась успехом.

Главной причиной этого стало техническое сопровождение самолетов от завода "Антонов", которое пока не обеспечивается на должном уровне.

"Их технические специалисты и склады запчастей должны быть как на внутренних украинских станциях обслуживания, так и на внешних. Должна быть возможность в любом аэропорту обслужить самолет, чтобы он больше времени находился в небе, чем на земле. Это напрямую влияет на себестоимость каждого полета, следовательно, и стоимость билета для конечного потребителя услуг. К сожалению, с "Антоновым" это сегодня невозможно", — объяснил ситуацию с использованием украинских самолетов Дмитрий Сероухов.

Что касается использования американских самолетов Boeing, то CEO SkyUp Airlines отметил, что стоимость их обслуживания по сравнению с украинскими самолетами значительно меньше, что позволяет делать цену на билеты для пассажиров более доступной. Да и в обслуживании, указывает Сероухов, "Боинги" гораздо проще.

"Мы знаем, где брать запчасти и сколько они стоят для Boeing, знаем, где сможем получить техническое обслуживание и, соответственно, куда можем на этом самолете полететь. Зная все это, мы можем построить программу полетов для самолета, спланировать как географию полетов, так и их себестоимость и определить экономически выгодную цену перевозок. А для "Антонова" у нас вообще нет таких цифр – производитель не предоставляет", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что авиакомпания SkyUp получила около $30 миллионов убытков в результате прекращения авиасообщения в рамках карантинных мер и рассчитывает на кредит по государственной программе поддержки бизнеса.