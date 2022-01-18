Укр

Поездка на 5 звёзд: в Днепре мужчина вышел из такси в открытый канализационный люк

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Открытый люк - напротив здания Новость обновлена 18 января 2022, 13:22
Открытый люк - напротив здания

Глубина колодца приблизительно три метра.

Обеденная поездка в такси для семейной пары закончилась травмами мужа — в понедельник на улице Старокозацкой, 63 пассажир вышел из автомобиля и провалился в открытый колодец на дороге.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на парковке возле военного госпиталя. Отметим, что в непосредственной близости от места происшествия — здание областной государственной администрации и парк.

Окрестности военного госпиталя
Окрестности военного госпиталя

Водитель такси помог пассажиру выбраться из плена, он не уехал и оставался вместе с ними до прибытия скорой и после. Мужчина ушиб бедро и колено в результате падения, после — водитель отвез их домой.

Падение на такую глубину могло кончится хуже
Падение на такую глубину могло кончится хуже

Последствия провала в люк зафиксировали через время в травмпункте шестой горбольницы, пострадавший обратился в полицию и написал заявление.

В комментариях к новости в соцсетях пользователи обсуждают, кто виноват в случившемся — городские власти, водитель такси или сам пассажир.

Внимательные пользователи также заметили, что люк, который должен закрывать колодец, находится на его дне.

Ранее "Телеграф" писал про происшествие на Полтавщине, где водитель "окунул" авто в реку — доставать пришлось спасателям.

Теги:
#Днепр #Такси #Военный госпиталь
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