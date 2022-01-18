Поїздка на 5 зірок: у Дніпрі чоловік вийшов із таксі у відкритий каналізаційний люк

Глибина колодязя приблизно три метри.

Обідня поїздка в таксі для сімейної пари закінчилася травмами чоловіка — у понеділок на вулиці Старокозацькій, 63 пасажири вийшов з автомобіля і провалився у відкритий колодязь на дорозі.

Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався на парковці біля воєнного шпиталю. Зазначимо, що у безпосередній близькості від місця події — будівля обласної державної адміністрації та парк.

Околиці військового шпиталю

Водій таксі допоміг пасажирові вибратися з полону, він не поїхав і залишався разом із ними до прибуття швидкої та після. Чоловік забив стегно і коліно внаслідок падіння, потім водій відвіз їх додому.

Падіння на таку глибину могло скінчитися гірше

Наслідки провалу в люк зафіксували через певний час у травмпункті шостої міськлікарні, постраждалий звернувся до поліції та написав заяву.

У коментарях до новини в соцмережах користувачі обговорюють, хто винен у тому, що трапилося, — міська влада, водій таксі або сам пасажир.

Уважні користувачі також помітили, що люк, який має закривати колодязь, знаходиться на дні.

Раніше "Телеграф" писав про подію на Полтавщині, де водій "занурив" авто в річку — діставати довелося рятівнику м. Києва.