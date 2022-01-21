В Днепре парень вонзил нож в шею своей девушки и пытался зарезать себя: подробности и фото

В результате ссоры в больницу попали оба участника конфликта

На одной из улиц Днепра мужчина жестоко поквитался со своей возлюбленной, заявившей, что не собирается продолжать с ним отношения. Разъяренный парень несколько раз ударил девушку кухонным ножом в шею, а после нанес несколько колото-резаных ран и себе.

Многоэтажка, где произошел инцидент

Как сообщают здешние СМИ, инцидент произошел в многоэтажке, расположенной на улице Василия Тютюнника, ночью 21 января. Также отмечается, что во время ссоры в квартире находились еще два человека.

Улица Василия Тютюнника на карте

Предварительно журналистам удалось установить, что в доме в тот вечер отдыхала компания молодых людей, среди них парень и три девушки. С одной из присутствующих мужчина имел отношения, которые на фоне выпитого алкоголя он решил выяснить. Женщине это не понравилось, потому она заявила любимому, что больше не хочет продолжать романтические отношения. Его же реакция на это была очень бурной: мужчина схватил со стола кухонный нож и стал бить им девушку прямо в область шеи. После этого нанес несколько ударов и себе.

На место происшествия одна из присутствующих в квартире девушек вызвала полицию и медиков.

Нарушитель и его любимая в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу.

Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранители.

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