У Дніпрі хлопець встромив ніж у шию своєї дівчини і намагався зарізати себе: подробиці та фото

У результаті сварки до лікарні потрапили обидва учасники конфлікту

На одній з вулиць Дніпра чоловік жорстоко поквитався зі своєю коханою, яка заявила, що не збирається продовжувати із ним стосунки. Розлючений хлопець кілька разів вдарив дівчину кухонним ножем в шию, а після завдав декілька колото-різаних ран і собі.

Багатоповерхівка, де стався інцидент

Як повідомляють тутешні ЗМІ, інцидент трапився у багатоповерхівці, розташованій на вулиці Василя Тютюнника, уночі 21 січня. Також зазначається, що під час сварки у квартирі перебували ще двоє людей.

Вулиця Василя Тютюнника на карті

Попередньо журналістам вдалося встановити, що у помешканні того вечора відпочивала компанія молодих людей, серед них хлопець і три дівчини. З однією з присутніх чоловік мав відносини, які, на фоні випитого алкоголю, він вирішив з'ясувати. Жінці це не сподобалося, тож вона заявила коханому, що більше не хоче продовжувати романтичні стосунки. Його ж реакція на це була вкрай бурхливою: чоловік схопив зі стола кухонний ніж та почав бити ним дівчину прямо в область шию. Після того завдав кілька ударів і собі.

На місце події одна з присутніх дівчат викликала поліцію та медиків.

Зловмисника та його кохану в тяжкому стані було госпіталізовано до лікарні.

Обставини інциденту зараз з'ясовують правоохоронці.

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