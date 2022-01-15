П’яна горе-мати поранила ножем 4-річного малюка у Києві (фото)

Ювенальні інспектори вилучили дитину.

У Києві жінка у стані алкогольного сп’яніння поранила ножем власного чотирирічного сина. Поліції вдалося її вчасно зупинити. Дитину передали медикам.

Своєчасно прибути на місце поліції вдалося, оскільки вони вже розшукували жінку, повідомляють у відомстві. Уродженка Житомирщини повідомила правоохоронців, що приїхала до Києва з дитиною та шукає чоловіка, який не платив аліменти. Вона розповіла, що їй нема де залишити дитину.

За хлопчиком наглядають медики

"Ювенали", які прибули на вокзал, не виявили її на площі біля нього, але визначили, хто був разом із нею. Коли вони приїхали додому до цього чоловіка, застали дитину в крові, а жінку з ножем. Зброю у неї відібрали, для дитини терміново викликали медиків. У малюка рана на спині.

У жінки відібрали ніж

П’яну матір 1980 року народження доставили в управління, дитину вилучили та залишили під наглядом лікарів. Його долю вирішить соціальна служба.

Раніше "Телеграф" писав про харківську студентку-іноземку, яка народила дитину та викинула її у пакеті біля під’їзду. За її словами він був мертвонародженим.