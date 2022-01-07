Рус

Харківська студентка пояснила, чому кинула новонароджену дитину мертвою в пакеті

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
195
Пологи відбулися вдома
Пологи відбулися вдома

Жінку госпіталізовано, триває розслідування.

У Харкові ввечері 6 січня знайшли тіло новонародженого немовляти біля під’їзду багатоповерхівки у Шевченківському районі. Воно було у пакеті. Виявили й матір дитини. Вона каже, що він народився мертвим.

Про це повідомили у прокуратурі регіону, інформують у місцевих телеграм-каналах.

Попередньо 22-річна іноземка-студентка одного з вищих навчальних закладів жила у квартирі разом із братом. Там же й пройшли пологи — вона не афішувала того, що при надії. За її словами, дитина була мертвонародженою, але остаточний висновок має дати медична експертиза.

Тіло немовляти знайшли на вулиці Єсеніна 3 пізно увечері четверга. Встановити його мати вдалося після обходу по квартирах у пошуках очевидців та перегляду відео з камер спостереження.

Поки що жінка госпіталізована, а поліція розглядає справу як навмисне вбивство новонародженого його матір’ю.

"Телеграф" раніше писав про трагедію в Апостоловому на Дніпропетровщині. Молоду місцеву мешканку зґвалтували, порізали ножем, а потім намагалися спалити тіло. За гарячими слідами затримано чоловіка, який стверджує, що секс був добровільним.

Теги:
#Харків #Смерть #Немовля
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Новини СНД
Людей наказали розстрілювати: як проходять протести в Казахстані (онлайн)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Людей наказали розстрілювати: як проходять протести в Казахстані (онлайн)
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський під час вітання напередодні Нового року
"Обличчя від'їв": відео з погладшалим Зеленським на відпочинку звеселило українців
Дата публікації
Категорія
Територіальна оборона в Україні
Візьмуть не лише тих, хто служив: як формуватимуться загони територіальної оборони в Україні
Дата публікації
Категорія
Пологи відбулися вдома
Харківська студентка пояснила, чому кинула новонароджену дитину мертвою в пакеті
Дата публікації
Категорія
Зі святкуванням Різдва пов'язують безліч заборон
Що не можна робити на Різдво Христове: головні заборони 7 січня