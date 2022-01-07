Біля харківської багатоповерхівки знайшли труп немовля у пакеті (фото)

Ймовірну матір дитини знайшли правоохоронці, її госпіталізовано.

У Харкові на Павловому полі на вулиці Єсеніна, 3 знайшли тіло новонародженої дитини. Воно лежало у пакеті біля під’їзду багатоповерхівки.

Про це повідомляє поліція регіону.

Про трагічну знахідку у Шевченківському районі міста повідомили о 21:30 ще 6 січня. Поліція, яка приїхала на місце, розпочала поквартирний обхід у пошуках свідків.

Місце трагічної знахідки на карті міста

Вдалося встановити, що матір’ю дитини може бути іноземна студентка одного із харківських вишів. Дівчина 22 років проживає у тому будинку, біля якого знайшли тіло у пакеті. Жінка у лікарні.

В ЄРДР трагедія внесена за статтею "навмисне вбивство матір’ю новонародженої дитини", але причину смерті немовляти ще належить з’ясувати судово-медичній експертизі.

Поліція опитала всіх можливих свідків

Як раніше писав "Телеграф", в Одесі тіло немовляти в пакеті знайшли в одному із занедбаних будинків двоє підлітків.

Нещасні та трагічні випадки з дітьми трапляються у багатьох містах, так, у Кривому Розі малюк перекинув на себе чайник із окропом. У однорічної дитини сильні опіки і вона проведе у лікарні кілька днів.