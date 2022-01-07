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Біля харківської багатоповерхівки знайшли труп немовля у пакеті (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Причину смерті малюка встановить експертиза
Причину смерті малюка встановить експертиза

Ймовірну матір дитини знайшли правоохоронці, її госпіталізовано.

У Харкові на Павловому полі на вулиці Єсеніна, 3 знайшли тіло новонародженої дитини. Воно лежало у пакеті біля під’їзду багатоповерхівки.

Про це повідомляє поліція регіону.

Про трагічну знахідку у Шевченківському районі міста повідомили о 21:30 ще 6 січня. Поліція, яка приїхала на місце, розпочала поквартирний обхід у пошуках свідків.

Місце трагічної знахідки на карті міста
Місце трагічної знахідки на карті міста

Вдалося встановити, що матір’ю дитини може бути іноземна студентка одного із харківських вишів. Дівчина 22 років проживає у тому будинку, біля якого знайшли тіло у пакеті. Жінка у лікарні.

В ЄРДР трагедія внесена за статтею "навмисне вбивство матір’ю новонародженої дитини", але причину смерті немовляти ще належить з’ясувати судово-медичній експертизі.

Поліція опитала всіх можливих свідків
Поліція опитала всіх можливих свідків

Як раніше писав "Телеграф", в Одесі тіло немовляти в пакеті знайшли в одному із занедбаних будинків двоє підлітків.

Нещасні та трагічні випадки з дітьми трапляються у багатьох містах, так, у Кривому Розі малюк перекинув на себе чайник із окропом. У однорічної дитини сильні опіки і вона проведе у лікарні кілька днів.

Теги:
#Харків #Новонароджений #Немовля #Труп #Пакет
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