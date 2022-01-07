Возле харьковской многоэтажки нашли труп младенца в пакете (фото)

Предполагаемую мать ребенка нашли правоохранители, она госпитализирована.

В Харькове на Павловом поле на улице Есенина, 3 нашли тело новорожденного ребенка. Оно лежало в пакете возле подъезда многоэтажки.

Об этом сообщает полиция региона.

Про трагическую находку в Шевченковском районе города сообщили в 21:30 еще 6 января. Полиция, приехавшая на место, начала поквартирный обход в поисках свидетелей.

Место трагической находки на карте города

Удалось установить, что матерью ребенка может быть иностранная студентка одного из харьковских вузов. Девушка 22 лет проживает в том доме, возле которого нашли тело в пакете. Женщина в больнице.

В ЕРДР трагедия внесена по статье "умышленное убийство матерью новорожденного ребенка", но причину смерти младенца еще предстоит выяснить судебно-медицинской экспертизе.

Полиция опросила всех возможных свидетелей

Как ранее писал "Телеграф", в Одессе тело младенца в пакете нашли в одном из заброшенных домов двое подростков.

Несчастные и трагические случаи с детьми происходят во многих городах, так, в Кривом Роге малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. У годовалого ребенка сильные ожоги и он проведет в больнице несколько дней.