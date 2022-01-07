Укр

Возле харьковской многоэтажки нашли труп младенца в пакете (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Причину смерти малыша установит экспертиза Новость обновлена 07 января 2022, 07:31
Причину смерти малыша установит экспертиза

Предполагаемую мать ребенка нашли правоохранители, она госпитализирована.

В Харькове на Павловом поле на улице Есенина, 3 нашли тело новорожденного ребенка. Оно лежало в пакете возле подъезда многоэтажки.

Об этом сообщает полиция региона.

Про трагическую находку в Шевченковском районе города сообщили в 21:30 еще 6 января. Полиция, приехавшая на место, начала поквартирный обход в поисках свидетелей.

Место трагической находки на карте города
Место трагической находки на карте города

Удалось установить, что матерью ребенка может быть иностранная студентка одного из харьковских вузов. Девушка 22 лет проживает в том доме, возле которого нашли тело в пакете. Женщина в больнице.

В ЕРДР трагедия внесена по статье "умышленное убийство матерью новорожденного ребенка", но причину смерти младенца еще предстоит выяснить судебно-медицинской экспертизе.

Полиция опросила всех возможных свидетелей
Полиция опросила всех возможных свидетелей

Как ранее писал "Телеграф", в Одессе тело младенца в пакете нашли в одном из заброшенных домов двое подростков.

Несчастные и трагические случаи с детьми происходят во многих городах, так, в Кривом Роге малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. У годовалого ребенка сильные ожоги и он проведет в больнице несколько дней.

Теги:
#Харьков #Новорожденный #Младенец #Труп #Пакет
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