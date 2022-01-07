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Перерізали горло та намагалися спалити: на Дніпропетровщині вбили дівчину (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Загиблій було 29 років
Загиблій було 29 років

Приводом для нападу могла бути сварка під час вживання спиртних напоїв.

У місті Апостолово на Дніпропетровщині сталася трагедія — вбили молоду жінку. Її тіло з ножовими ранами знайшли неподалік привокзальної площі. Воно було напівоголеним і частково обгоріло.

Про це повідомляє портал "Свої".

Особу вбитої вдалося встановити, це 29-річна місцева мешканка. На її тілі нарахували 12 поранень від ножа на грудях, обличчі та шиї. Попередньо вона була зґвалтована. Після смерті її намагалися спалити.

Огляд місця трагедії продовжується
Огляд місця трагедії продовжується

Однією з версій став конфлікт, який виник у компанії відпочиваючих під час розпивання алкоголю. Поліція затримала мешканця Зеленодольська, чоловіка 29 років. Правоохоронці підозрюють його причетність, але чоловік заперечує провину. За його словами, сексом він займався за згодою жертви і коли вона була жива. На його речах виявили її кров, екскременти, а ніж, знайдений на місці, належить затриманому.

Імовірний нападник
Імовірний нападник

Фотографії з місця злочину можна переглянути за посиланням 18+.

Поліція оглядає околиці
Поліція оглядає околиці
Імовірні докази на місці злочину
Імовірні докази на місці злочину

"Телеграф" раніше писав про вбивство, скоєне з особливою жорстокістю на Херсонщині. Так 50-річна жінка вбила свого співмешканця, який був молодшим на 12 років. Як вважає слідство, вона завдала йому понад 100 ударів ножем, а потім відрізала статевий член і намагалася за допомогою ножа та молотка відокремити голову.

Теги:
#Згвалтування #Вбивство #Дніпропетровська область #Апостолове
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