Перерізали горло та намагалися спалити: на Дніпропетровщині вбили дівчину (фото)

Приводом для нападу могла бути сварка під час вживання спиртних напоїв.

У місті Апостолово на Дніпропетровщині сталася трагедія — вбили молоду жінку. Її тіло з ножовими ранами знайшли неподалік привокзальної площі. Воно було напівоголеним і частково обгоріло.

Про це повідомляє портал "Свої".

Особу вбитої вдалося встановити, це 29-річна місцева мешканка. На її тілі нарахували 12 поранень від ножа на грудях, обличчі та шиї. Попередньо вона була зґвалтована. Після смерті її намагалися спалити.

Огляд місця трагедії продовжується

Однією з версій став конфлікт, який виник у компанії відпочиваючих під час розпивання алкоголю. Поліція затримала мешканця Зеленодольська, чоловіка 29 років. Правоохоронці підозрюють його причетність, але чоловік заперечує провину. За його словами, сексом він займався за згодою жертви і коли вона була жива. На його речах виявили її кров, екскременти, а ніж, знайдений на місці, належить затриманому.

Імовірний нападник

Фотографії з місця злочину можна переглянути за посиланням 18+.

Поліція оглядає околиці

Імовірні докази на місці злочину

"Телеграф" раніше писав про вбивство, скоєне з особливою жорстокістю на Херсонщині. Так 50-річна жінка вбила свого співмешканця, який був молодшим на 12 років. Як вважає слідство, вона завдала йому понад 100 ударів ножем, а потім відрізала статевий член і намагалася за допомогою ножа та молотка відокремити голову.