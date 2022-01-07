Перерезали горло и пытались сжечь: на Днепропетровщине убили девушку (фото)
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Поводом для нападения могла быть ссора во время употребления спиртных напитков.
В городе Апостолово Днепропетровской области произошла трагедия — убили молодую женщину. Ее тело с ножевыми ранами нашли неподалеку от привокзальной площади. Оно было полуобнажено и частично обгорело.
Об этом сообщает портал "Свои".
Личность убитой удалось установить, это 29-летняя местная жительница. На ее теле насчитали 12 ранений от ножа на груди, лице и шее. Предварительно — она была изнасилована. После смерти ее пытались сжечь.
Одной из версий стал конфликт, возникший в компании отдыхающих во время распития алкоголя. Полиция задержала жителя Зеленодольска, мужчине 29 лет. Правоохранители подозревают его причастность, но мужчина отрицает вину. По его словам, сексом он занимался по согласию жертвы и когда она была жива. На его вещах обнаружили ее кровь, экскременты, а нож, найденный на месте, принадлежит задержанному.
Фотографии с места преступления можно посмотреть по ссылке строго 18+.
"Телеграф" ранее писал про убийство, совершенное с особой жестокостью в Херсонской области. Так 50-летняя женщина убила своего сожителя, который был младше на 12 лет. Как считает следствие, она нанесла ему более 100 ударов ножом, а затем отрезала половой член и пыталась с помощью ножа и молотка отделить голову.
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