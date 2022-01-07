Укр

Изувечил ножом лицо и поджег: подробности гибели девушки на Днепропетровщине (фото, видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Фото мужчины, который уже признался в жестоком убийстве Новость обновлена 07 января 2022, 17:12
Фото мужчины, который уже признался в жестоком убийстве

29-летняя украинка погибла от 12 ножевых ранений, после этого ее тело частично сгорело

Стали известны подробности трагедии в Апостолово недалеко от Кривого Рога Днепропетровской области (смотри на карте ниже), где в самом центре, недалеко от главной елки города в ночь с 6 на 7 января нашли изувеченный труп 29-летней девушки.

По информации портала "Свои", копам уже удалось установить и задержать убийцу — 29-летнего жителя Зеленодольска, который сначала хоть и отрицал свою причастность, но позже признался в преступлении.

Согласно версии следователей, дело было так: в одном из кафе в центре Апостолово отдыхала компания молодых людей. 29-летняя девушка вместе со знакомым решили уединиться. Больше живой ее не видели, а позже нашли ее полуобнаженный изувеченный труп за пристройкой магазина.

По предварительной информации, местную жительницу жестоко изнасиловали и минимум 12 раз пырнули складным ножом в лицо, грудь и шею, от чего она умерла. После этого убийца пытался ее поджечь, о чем свидетельствует частично обгоревшая кожа погибшей.

Апостолово, где случилось жестокое убийство
Апостолово, где случилось жестокое убийство

На вещах задержанного, которого допрашивают, уже нашли кровь. Нож, брошенный на месте убийства, также принадлежит ему.

Фотографии с места преступления можно посмотреть по ссылке — строго 18+ и для людей со стойкой психикой!

В Апостолово погибла девушка - ее жестоко изнасиловали и хотели сжечь

Напомним, в РФ мужчина зарезал жену и двоих детей, которые сбежали от него из-за постоянных побоев. Задержать убийцу не удалось, поскольку он покончил с собой.

Теги:
#Убийство #Днепропетровская область #Кривой Рог #Апостолово
Фото мужчины, который уже признался в жестоком убийстве
Кривой Рог
Изувечил ножом лицо и поджег: подробности гибели девушки на Днепропетровщине (фото, видео)
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Дата публикации
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Фото мужчины, который уже признался в жестоком убийстве
Изувечил ножом лицо и поджег: подробности гибели девушки на Днепропетровщине (фото, видео)
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