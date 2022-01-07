Изувечил ножом лицо и поджег: подробности гибели девушки на Днепропетровщине (фото, видео)

29-летняя украинка погибла от 12 ножевых ранений, после этого ее тело частично сгорело

Стали известны подробности трагедии в Апостолово недалеко от Кривого Рога Днепропетровской области (смотри на карте ниже), где в самом центре, недалеко от главной елки города в ночь с 6 на 7 января нашли изувеченный труп 29-летней девушки.

По информации портала "Свои", копам уже удалось установить и задержать убийцу — 29-летнего жителя Зеленодольска, который сначала хоть и отрицал свою причастность, но позже признался в преступлении.

Согласно версии следователей, дело было так: в одном из кафе в центре Апостолово отдыхала компания молодых людей. 29-летняя девушка вместе со знакомым решили уединиться. Больше живой ее не видели, а позже нашли ее полуобнаженный изувеченный труп за пристройкой магазина.

По предварительной информации, местную жительницу жестоко изнасиловали и минимум 12 раз пырнули складным ножом в лицо, грудь и шею, от чего она умерла. После этого убийца пытался ее поджечь, о чем свидетельствует частично обгоревшая кожа погибшей.

Апостолово, где случилось жестокое убийство

На вещах задержанного, которого допрашивают, уже нашли кровь. Нож, брошенный на месте убийства, также принадлежит ему.

Фотографии с места преступления можно посмотреть по ссылке — строго 18+ и для людей со стойкой психикой!

В Апостолово погибла девушка - ее жестоко изнасиловали и хотели сжечь

Напомним, в РФ мужчина зарезал жену и двоих детей, которые сбежали от него из-за постоянных побоев. Задержать убийцу не удалось, поскольку он покончил с собой.